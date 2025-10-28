Σε μια εποχή σκοτεινή για την Ελλάδα, στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, ένας άνθρωπος με αυστριακή καταγωγή έμελλε να γράψει τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία της Λαμίας. Ο Ηλίας Κόκκινος – γεννημένος ως Ιωσήφ Μπλέχινγκερ – υπήρξε ο άνθρωπος που έσωσε την πόλη από βέβαιη καταστροφή τον Οκτώβριο του 1944, μετατρέποντας το όνομά του σε σύμβολο ανθρωπιάς και φιλελληνισμού.

Από την Αυστρία στη Λαμία

Ο Ιωσήφ Μπλέχινγκερ γεννήθηκε το 1911 κοντά στη Δρέσδη, με αυστριακό πατέρα και τσέχα μητέρα. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον γεμάτο αυστηρότητα, αλλά και αγάπη για τη μουσική και τη ζωγραφική. Όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, κατατάχθηκε στον γερμανικό στρατό όχι από επιλογή, αλλά από υποχρέωση.

Οι μεταθέσεις τον έφεραν τελικά στην κατεχόμενη Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Λαμία, όπου ανέλαβε καθήκοντα κλειδούχου στον σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί άρχισε η εντελώς διαφορετική του πορεία: από στρατιώτης της κατοχής, σε φίλο και προστάτη των κατοίκων της πόλης της Φθιώτιδας.

Ο «Γερμανός» που στάθηκε δίπλα στους Έλληνες

Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους του, ο Μπλέχινγκερ δεν ήταν ναζιστής. Είχε αποστροφή προς τη βία και την αδικία. Οι κάτοικοι της Λαμίας θυμούνται έναν ήρεμο, ευγενικό άνθρωπο που έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τον πληθυσμό.

Από τη θέση του φρόντιζε να διευκολύνει τη μεταφορά τροφίμων, προστάτευε Έλληνες από συλλήψεις και, σύμφωνα με μαρτυρίες, προειδοποιούσε τους αντάρτες για κινήσεις των γερμανικών δυνάμεων. Όλα αυτά υπό τον κίνδυνο της εκτέλεσης, αν γινόταν αντιληπτός.

Ο άνθρωπος που απέτρεψε την ανατίναξη της Λαμίας

Η κορυφαία στιγμή της ζωής του ήρθε στις 18 Οκτωβρίου 1944. Οι Γερμανοί, εγκαταλείποντας την πόλη, είχαν διαταγή να την ανατινάξουν πριν αποχωρήσουν. Το στρατόπεδο «Τσαλτάκη» ήταν γεμάτο πυρομαχικά και μια σπίθα θα αρκούσε για να ισοπεδωθεί η Λαμία.

Ο Κόκκινος έμαθε το σχέδιο και χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκε στο στρατόπεδο, αποσυνδέοντας καλώδια και ματαιώνοντας την έκρηξη. Με την πράξη του αυτή, έσωσε χιλιάδες ζωές και μια ολόκληρη πόλη. Όπως αργότερα είπε ο ίδιος, «το έκανα γιατί δεν άντεχα να βλέπω άλλο αίμα».

Ένας Αυστριακός που έγινε Έλληνας

Μετά την απελευθέρωση, ο Ιωσήφ Μπλέχινγκερ αρνήθηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Βαπτίστηκε ορθόδοξος με το όνομα Ηλίας Κόκκινος, προς τιμήν ενός Λαμιώτη στρατιώτη που είχε πέσει στο αλβανικό μέτωπο. Παντρεύτηκε την Αγγελική Καρακώστα, απέκτησε έναν γιο και συνέχισε να ζει ήσυχα στη Λαμία, δουλεύοντας και ασχολούμενος με τη βυζαντινή αγιογραφία.

Το 1979, ο Δήμος Λαμιέων τον τίμησε με αργυρό μετάλλιο για τη συμβολή του στη σωτηρία της πόλης. Πέθανε το 1995, στα 84 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια βαθιά συγκινητική ιστορία ανθρωπιάς.