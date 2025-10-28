Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα ο 23χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου στο Έλος Κισάμου, το απόγευμα της Κυριακής, ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη.

Ο νεαρός, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές το πρωί της Δευτέρας, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να του ασκηθούν οι σχετικές ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή και να εξηγήσει τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική πράξη.

Σύμφωνα με το flashnews, κατά την άφιξή του στην Εισαγγελία, ο 23χρονος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, καθώς οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αντεκδίκησης, γεγονός που διατηρεί την ένταση στην περιοχή σε υψηλά επίπεδα.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε πανηγύρι στο Έλος, όταν το θύμα, ενώ διασκέδαζε με φίλους, δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο στήθος από κοντινή απόσταση. Ο δράστης τον πλησίασε ψύχραιμα, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ύστερα από εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας, εντοπίστηκε το όπλο του εγκλήματος, ένα πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα, το οποίο είχε κρυφτεί σε αγροτεμάχιο κοντά σε περιοχή της Κισάμου.