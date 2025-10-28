Με μία φωτογραφία του ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη από το αλβανικό μέτωπο επέλεξε να συνοδεύσει το μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του, απεικονίζεται ο σπουδαίος ζωγράφος να κρατά εικόνα της Παναγίας.

Ολόκληρο το μήνυμα:

«1940, Αλβανικό Μέτωπο.

Ένας απλός φαντάρος…

Ο σπουδαίος ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Με την «Παναγία της Νίκης» στα χέρια του.

Φιλοτεχνημένη πάνω σε μια ξύλινη σανίδα, με χρώματα αυτοσχέδια, από τις μπογιές των στρατιωτικών καμουφλάζ. Ζωγραφισμένη με βιασύνη, με τρόμο, αλλά και με απέραντη πίστη στον αγώνα.

Το όραμα της Παναγίας, που του διηγήθηκε ένας συμπολεμιστής του, γέννησε τη συγκλονιστική αυτή εικόνα. Μια ανεπανάληπτη στιγμή τής περήφανης Ιστορίας μας.

Όπως ο ίδιος διηγήθηκε, κατά το τέλος του πολέμου «στο δρόμο στα χωριά, στο Κριεκούκι, στην Κάζα, στη Μάνδρα, κοιτούσαν οι γέροι του χωριού τ’ αυτοκίνητα και μας χειροκροτούσαν.Ένας είπε «για τα χάλια μας μάς χειροκροτάτε;»Και οι γέροι απαντούσαν:«Είσαστε ήρωες, είσαστε λεβεντόπαιδα».

Χρόνια Πολλά Έλληνες!

Χρόνια Πολλά Ελλάδα!»