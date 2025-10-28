Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague, Λέβιτσε-ΑΕΚ στο BCL, Χάποελ Ιερουσαλήμ-Άρης στο Eurocup και τα ματς για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεχωρίζουν στις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (28/10).

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ηρακλής Κύπελλο Ελλάδας

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου Κύπελλο Ελλάδας

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέβιτσε – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:30 Novasports 5HD Πανιώνιος – Τρέντο Euroleague

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ντόρτμουντ Κύπελλο Γερμανίας

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Νάπολι Serie A

20:00 Novasports Extra 1 Ερυθρός Αστέρας – Βιλερμπάν Euroleague

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Athens Kallithea FC Κύπελλο Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Παρίσι

21:00 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:00 Novasports 4HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Άρης Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Ίτιχαντ Saudi King Cup

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:30 Novasports Start Μπασκόνια – Ντουμπάι Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βάσας – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών

21:45 Novasports 5HD Παρί – Αναντολού Εφές Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Μίλαν Serie A

21:45 ΕΡΤ Sports 1 Γκλαντμπαχ – Καρλσρούη Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Φενέρμπαχτσε Euroleague

22:10 ΕΡΤ Sports 2 Γαλλία – Γερμανία UEFA Women’s Nations League