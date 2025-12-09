Η Μαρία Καρυστιανού άσκησε έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώντας για τέταρτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Παρόν ήταν και ο επίτιμος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Χρήστος Ράμμος.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε γνώση των ελλείψεων αλλά δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια για την ασφάλεια των Ευρωπαίων επιβατών.

Επιπλέον, εξέφρασε παράπονα και προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, καθώς και τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Σήμερα δεν βρίσκομαι εδώ για να παρακαλέσω. Βρίσκομαι ως Ευρωπαίος πολίτης, αυστηρά φορολογούμενοι και απαιτώ δημοκρατία. Καλώ την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστω και με καθυστέρηση 2.5 ετών, να κάνει τη δουλειά της. Να εφαρμόσει την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου. Να τηρήσει τον κανονισμό της. Να ανταποκριθεί στον ρόλο και στην αποστολή της», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Αργότερα πρόσθεσε: «Αναμένουμε τα αυτονόητα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι τέλους για τη δικαίωση των αγαπημένων μας».