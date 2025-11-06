Η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μαρία Καρυστιανού και τον Νίκο Καραχάλιο συνεχίζεται, με αφορμή τις φήμες περί δημιουργίας πολιτικού κόμματος από την πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στο Kontra την Πέμπτη και διέψευσε κάθε ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, απαντώντας στις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου.

«Ο κ. Καραχάλιος μιλάει για κάτι υποθετικό, για κάτι που δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή, η κοινωνία ζητάει να μάθει για τα σκάνδαλα», είπε η κ. Καρυστιανού, σχολιάζοντας τα σενάρια περί νέου πολιτικού σχηματισμού που έχει προβάλλει αρκετές φορές ο επικοινωνιολόγος. «Η λέξη κόμμα και το όνομά μου δεν είναι συμβατά», τόνισε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις του κ. Καραχάλιου δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και εξήγησε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον επικοινωνιολόγο, τον οποίο της σύστησε ένας κοινός γνωστός, χωρίς να ξέρει ότι υπήρξε σύμβουλος των κ.κ. Καραμανλή και Σαμαρά.

«Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου. Που είναι το πρωτεύον και η κινητήρια δύναμη. Στο όνομα της μικρής μου, αυτό που έχει δημιουργηθεί να μας οδηγήσε σε μια γενικότερη κάθαρση», δήλωσε η ίδια.

Η κ. Καρυστιανού σημείωσε επίσης την καθημερινή υποστήριξη που δέχεται από πολίτες: «Χρειαζόμαστε αλλαγή, χρειαζόμαστε να πάρουμε οξυγόνο. Συνεχίζω τον αγώνα για τη δικαίωση της κόρης μου. Στο όνομα της μνήμης της».

Τέλος, πρόσθεσε: «Φοβούνται τη δύναμη της κοινωνίας και προσπαθούν να αποδομήσουν τον σκοπό μας. Δολοφονίες χαρακτήρων, συκοφαντίες, ψεύδη, εδώ και 2,5 χρόνια προσπαθούν να με χτυπήσουν ακόμα και επαγγελματικά. Παρ’ όλα αυτά, η προσπάθειά μου να δικαιώσω το παιδί μου είναι ιερή και τίποτα δεν με σταματάει».