H πολυβραβευμένη ηθοποιός Σιγκούρνι Γουίβερ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να συμμετάσχει στην επερχόμενη σειρά «Tomb Raider» για το Prime Video.

Η Σόφι Τέρνερ θα πρωταγωνιστήσει ως Lara Croft, με την Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ να είναι η δημιουργός της σειράς και εκτελεστική παραγωγός. Για την Γουίβερ, αν η συμφωνία ευοδωθεί, θα είναι μία ακόμα συμμετοχή σε υψηλού προφίλ παραγωγή αφού η λαμπρή της πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τεράστιες επιτυχίες όπως τα «Alien» και «Avatar».

Σημειώνεται ότι η πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash», της τρίτης ταινίας του διάσημου franchise με την υπογραφή του Τζέιμς Κάμερον, στην οποία πρωταγωνιστεί, αναμένεται στις αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου.

Ο Τσαντ Χοτζ θα έχει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού στη νέα σειρά της Amazon MGM Studios ενώ παράλληλα θα έχει καθήκοντα showrunner μαζί με την Γουόλερ-Μπριτζ. Επιπλέον, ο Τζόναθαν βαν Τούλεκεν θα συμμετέχει ως σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός. Τα γυρίσματα έχουν οριστεί να ξεκινήσουν στις 19 Ιανουαρίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Sigourney Weaver Circling Role In Live-Action 'Tomb Raider' Series Starring Sophie Turner – The Dish https://t.co/6QM08NioeW — Deadline (@DEADLINE) December 9, 2025

Όπως αναφέρει το Deadline, το Σαββατοκύριακο θα κάνει την είσοδό της στους κινηματογράφους η νέα ταινία του Μπράιαν Φούλερ «Dust Bunny» στην οποία η Γουίβερ συμπρωταγωνιστεί μαζί με τον Μαντς Μίκελσεν, ενώ τον Μάιο του 2026 θα εμφανιστεί στο «Star Wars: The Mandalorian and Grogu».