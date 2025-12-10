Με τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να πλησιάζει, οι ομάδες κάνουν τα σχέδιά τους και η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt έκανε τις εκτιμήσεις της για το πόσο ακριβός είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής.

Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τους Έλληνες, ο πιο ακριβός είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης της Μπενφίκα, με το transfermarkt να ορίζει στα 35 εκατ. ευρώ την αξία του. Πίσω του, στη 2η θέση, είναι ο Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ με 30 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ με 28 εκατ. ευρώ, με τους δύο παίκτες να είναι οι πιο ακριβοί γενικά στο πρωτάθλημα του Βελγίου.

Από εκεί και πέρα, οι επόμενοι στη λίστα είναι ο Χαράλαμπος Κωστούλας της Μπράιτον και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης της Βόλφσμπουργκ, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 25 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν ο Στέφανος Τζίμας της Μπράιτον και ο Φώτης Ιωαννίδης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 22 εκατ. ευρώ και πίσω τους είναι ο Κώστας Τσιμίκας, δανεικός στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ, με 18 εκατ. ευρώ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ είναι ο επόμενος, σύμφωνα με το transfermarkt πάντα, με την αξία του να υπολογίζεται στα 17 εκατ. ευρώ και το top-10 κλείνει με τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού και τον Ντίνο Μαυροπάνο της Γουέστ Χαμ που είναι στα 15 εκατ. ευρώ.