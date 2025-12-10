Κάτι περισσότερο από δύο μήνες ερευνών χρειάστηκε η ανακρίτρια Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προκειμένου να φτάσει στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης και συγκεκριμένα του 34χρονου ανιψιού του δολοφονημένου Κώστα Τομαρά, ενός 31χρονου επιχειρηματία φίλου του κι ενός τρίτου προσώπου που μέχρι στιγμής ήταν άγνωστο στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό το στάδιο της έρευνες ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 9/12 και το πρωί της Τετάρτης 10/12 εκδόθηκαν τα τρία εντάλματα σύλληψης, τα οποία ανέλαβε να εκτελέσει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ. Ο 34χρονος ανιψιός και ο 31χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στο σπίτι του δεύτερο, ενώ το τρίτο πρόσωπο μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να ξεφύγει από τις χειροπέδες. Πρόκειται για άτομο που διατηρεί επαγγελματική και φιλική σχέση με τον 31χρονο επιχειρηματία και στον οποίον αποδίδεται από την ανακρίτρια ρόλος συνεργού.

Όπως φαίνεται το κίνητρο ήταν οικονομικό και είχε να κάνει με την τεράστια περιουσία του Κώστα Τομαρά, την οποία βιάζονταν να καρπωθεί ο βασικός κληρονόμος του: ο 34χρονος ανιψιός του με την αδυναμία στο γυμναστήριο και τη μεγάλη ζωή. Αυτός, μαζί με τον 31χρονο επιχειρηματία και φίλο του, φέρονται να οργάνωσαν τη διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και γι’ αυτό κρατούνται στη ΓΑΔΑ μέχρι να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Καλαματάς, όπου και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινικής του μεταχείριση.

Κομβικό ρόλο, εκτός από τις άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, τις μαρτυρίες και το βιντεοληπτικό υλικό, έπαιξαν και οι αναλύσεις στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αυτό καθώς ανασύρθηκαν κλήσεις και μηνύματα μεταξύ των εμπλεκομένων στη διπλή δολοφονία που για περισσότερο από δύο μήνες συγκλόνισε το πανελλήνιο.