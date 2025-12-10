Η αστυνομία συνέλαβε τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, όπως και τον επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα.

Πιο αναλυτικά, η ανακρίτρια Καλαμάτας εξέδωσε τρία εντάλματα σύλληψης. Συγκεκριμένα για τον 34χρονο ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, ο οποίος κληρονόμησε και μεγάλο μέρος της αμύθητης περιουσίας του, έναν στενό φίλο του 34χρονου και εργοδότη ενός 22χρονου που συνελήφθη λίγο μετά το έγκλημα και ένα για φίλο του επιχειρηματία που κατηγορείται για συνέργεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαρήγαγε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η αστυνομία αναζητά ακόμη ένα άτομο, ώστε να προχωρήσει σε ακόμη μια σύλληψη. Πρόκειται για άνδρα, φίλο του επιχειρηματία, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν βρισκόταν στο κάδρο των ερευνών.

Η Κατερίνα Φραγκάκη δικηγόρος της αδερφής του νεκρού ιδιοκτήτη, σχολιάζοντας τις εξελίξεις δήλωσε: «Ενδεχομένως υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα. Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή κι άλλων προσώπων δυστυχώς».

Επίσης, ο Παναγιώτης Νταής, δικηγόρος των συγγενών του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, είπε για την υπόθεση: «Ο γιος του νεκρού αδερφού της, σκότωσε τον μικρό αδερφό της με τον οποίο μεγάλωσε. Έχει στοιχεία τραγωδίας… Μιλάμε για τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και τον έσωσε. Εγώ δεν θέλω να το δεχτώ. Δεν μπορεί να έκανε τόσο λάθος ο Κ…».

Υπενθυμίζεται για το διπλό φονικό, ότι το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου ένας άνδρας μετέβη στο χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά και ένα φίλο του. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα, στην οποία περίμενε ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε τότε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας στις 14 Οκτωβρίου 2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και προσήχθη κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Πλέον, οι συνολικοί συλληφθέντες ανέρχονται στους τέσσερις -δύο άτομα που είχαν συλληφθεί λίγο μετά τη δολοφονία, και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και ο φίλος του, που είναι επιχειρηματίας στην Αθήνα- και θα φτάσουν τις πέντε όταν εντοπιστεί το άτομο που αναζητείται.