Σε αποκαλύψεις αναφορικά με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που βρέθηκε νεκρός μαζί με τον επιστάτη της επιχείρησης προχώρησε φίλος του. Όπως τόνισε ο 68χρονος επιχειρηματίας φέρεται να είχε ζητήσει όπλο γιατί φοβόταν για τη ζωή του.

«Ο νεκρός έχει το όπλο μου. Φοβόταν και μου το ζήτησε για να μπορέσει να κοιμηθεί. Δεν έρχεται να σε πιστολιάσει ο άλλος για την περιουσία», αναφέρει φίλος του θύματος στην κάμερα του STAR.

Αναμένονται απαντήσεις από τα τέσσερα κινητά

Μετά από την έφοδο της Αστυνομία σε σπίτια και καταστήματα υπόπτων, τα τέσσερα κινητά τηλέφωνα, που κατασχέθηκαν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε και η σύντροφος του, σημειώνεται πως έμειναν για επτά ώρες στον ανακριτή. Μόνο που τώρα η γυναίκα επιβεβαίωσε ότι από το δικό της κινητό έγινε η πρώτη κλήση μετά το έγκλημα στον εργοδότη του 22χρονου που είναι επιστήθιος φίλος του συντρόφου της.

Τι υποστηρίζει η σύντροφος του ανιψιού

«Άκουσα πυροβολισμούς και αμέσως μετά βλέπω μπροστά μου τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο και να φωνάζει: “Βοήθεια πάρτε το 100″», ανέφερε η σύντροφος του ανιψιού. «Μετά έπεσε μπροστά μου και είπε: “Έχουν πέσει πυροβολισμοί. Είναι νεκροί”», υπογράμμισε. «Ο σύντροφός μου ήταν σε σοκ δεν μπορούσε να μιλήσει», σημείωσε η σύντροφος του ανιψιού.