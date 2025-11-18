Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα ενώ έχουν περάσει 45 ολόκληρες ημέρες από τη μοιραία εκείνη ημέρα που βρέθηκαν νεκροί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και έπειτα από εντολή της ανακρίτριας της Καλαμάτας, έγινε έφοδος των αστυνομικών στην Αθήνα, στα τρία καταστήματα που διατηρεί ο 32χρονος επιχειρηματίας που είναι επιστήθιος φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και μοναδικού επιζήσαντα της επίθεσης δολοφονίας.

Ο εν λόγω άνδρας αυτός, στον οποίο έγινε η έφοδος, ήταν αυτός στον οποίο απευθύνθηκε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ακριβώς μετά τη δολοφονία του 68χρονου. Στον φίλο του ανιψιού – σε ένα από τα καταστήματά του – φαίνεται πως εργαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο ένας εκ των συλληφθέντων, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός. Κατά καιρούς εργαζόταν και ο άλλος συλληφθείς.

Η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αναζήτησης και παραλαβής ενός τουλάχιστον υπολογιστή και πολλών εγγράφων.

Οι Αρχές, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 18/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ψάχνουν το εάν έκανε κάποια χρήση του υπολογιστή ο 22χρονος όλο το διάστημα που δούλευε στην επιχείρηση μέσα από διάφορες εφαρμογές.

Επίσης, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, ζητήθηκε από τον επιχειρηματία να παραδώσει το κινητό τηλέφωνό του στην Αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, καθώς τις τελευταίες μέρες φαίνεται πως βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

Κλήση για νέα κατάθεση στη φίλη του ανιψιού

Την ίδια ώρα της εφόδου, είχε κληθεί και η φίλη του ανιψιού από την ανακρίτρια στην Καλαμάτα, ώστε να μεταβεί στην Καλαμάτα και να δώσει εκ νέου κατάθεση.

Φαίνεται πως είναι η τρίτη κατάθεση που θα δώσει η γυναίκα.

Μεταξύ άλλων, ελέχθηκε και ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να δηλώνει στο Live News πως «οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι στόχος της ανακρίτριας είναι να κατασχεθούν ορισμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μήπως βρεθούν κάποια στοιχεία συναλλαγών αλλά κυρίως να δουν και αν υπάρχει σε κάποιες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάποιες συνομιλίες που μπορεί να αφορούν την προεργασία ή έναν σχεδιασμό των συγκεκριμένων επιθέσεων».

Ο ανιψιός δεν έχει κάνει ακόμα αποδοχή κληρονομιάς, ενώ φέρεται να προχώρησε σε πώληση ακινήτου αξίας 160.000 ευρώ. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τις επόμενες μέρες θα πουλήσει και άλλα δύο αγροτεμάχια.