Με εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας είναι σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στα καταστήματα του 31χρονου επιχειρηματία από την Αθήνα, που σχετίζεται με τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.

Πρόκειται για τον εργοδότη του 22χρονου που παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο 31χρονος επιχειρηματίας τυγχάνει και πολύ στενός φίλος του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Μάλιστα, είναι το άτομο που επικοινώνησε μαζί του αμέσως μετά τη διπλή εκτέλεση.

Σημειώνεται πως ο 33χρονος ανιψιός του θύματος θεωρείται «πρόσωπο-κλειδί» στην έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καθώς είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του αιματηρού περιστατικού και, όπως προκύπτει, γνωρίζει προσωπικά τον έναν από τους δύο συλληφθέντες.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα στις αρχές Νοεμβρίου ακούγονται καθαρά οι έξι πυροβολισμοί που έριξε ο δράστης μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα.

Ο δολοφόνος μπαίνει στη ρεσεψιόν και πυροβολεί δύο φορές: μία στο κεφάλι και μία στο στήθος τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Στη συνέχεια καταδιώκει τον επιστάτη και τον πυροβολεί τρεις φορές πισώπλατα. Η έκτη σφαίρα, που φαίνεται να προοριζόταν για τον ανιψιό, καρφώθηκε τελικά σε τροχόσπιτο.

Ειδικοί εκτιμούν ότι το γεγονός πως πέντε από τις έξι σφαίρες βρήκαν στόχο είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για μη επαγγελματία εκτελεστή. Δύο 22χρονοι, που ισχυρίζονται πως δεν έχουν κρατήσει ποτέ όπλο, κατάφεραν να πυροβολήσουν με ακρίβεια μέσα στο σκοτάδι, ενώ το δεύτερο θύμα έτρεχε να σωθεί.