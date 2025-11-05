Τα κομμάτια του παζλ του διπλού φονικού στη Φοινικούντα ενώνουν οι Αρχές προκειμένου να φτάσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος, και να δουν τελικά ποιος εκ των δύο προφυλακισμένων 22χρονων σήκωσε το όπλο και δολοφόνησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, αλλά και ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega και όπως μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα χθες το πρωί εκλήθη για ακόμη μία φορά ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, προκειμένου να δώσει μία συμπληρωματική κατάθεση, καθώς υπάρχουν πολλά κενά στην υπόθεση.

Στο «μικροσκόπιο» οι κλήσεις

Έχει ήδη γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι Αρχές θέλουν να δουν κατά πόσο συμβαδίζουν τα νέα ευρήματα με τις καταθέσεις και τα λεγόμενα των προσώπων που έχουν τοποθετηθεί για την υπόθεση

Έτσι στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει όλες οι κλήσεις από τα «πακιστανικά κινητά» και όχι μόνο.

Παράλληλα ερευνάται και η εμπλοκή ενός ακόμη προσώπου, το οποίο φέρεται να είναι συνεργός ή και ηθικός αυτουργός της υπόθεσης δολοφονίας.