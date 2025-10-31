Άγρια κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ των μελών της οικογένειας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Οι συγγενείς του θύματος αλληλοκατηγορούνται τόσο για το ποιος είναι υπεύθυνος για τη διπλή εκτέλεση, όσο για το ποιος ήθελε να επωφεληθεί από την τεράστια περιουσία που είχε ο 68χρονος.

Ο ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και από την άλλη η ανιψιά του 68χρονου που είχε αποκλειστεί από τη διαθήκη.

Είκοσι έξι ημέρες μετά τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο ανιψιός και βασικός κληρονόμος του θύματος υπέβαλε αίτημα προς την αστυνομία, ζητώντας άδεια να εισέλθει στην έπαυλη του θείου του προκειμένου να τοποθετήσει εκεί την τέφρα του, όπως –όπως υποστηρίζει– ήταν επιθυμία του εκλιπόντος.

Στο εξώδικο που απέστειλε προς την ξαδέλφη του, ο ανιψιός ενημερώνει πως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 16:00, σκοπεύει να τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του θείου του στην κατοικία του στη Φοινικούντα, παρουσία ιερέα της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η επιστολή, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην ανακοίνωση της τελετής. Περιλαμβάνει και αιχμές προς την ξαδέλφη του, με τον αποστολέα να κάνει λόγο για διαταραγμένες σχέσεις μεταξύ εκείνης και του θύματος.

«Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις σας με τον θανόντα είχαν κλονιστεί για λόγους που γνωρίζετε, σας ενημερώνω για το τρισάγιο, σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε», αναφέρει, καλώντας την παράλληλα να ενημερώσει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η απάντηση της ξαδέλφης: «Το σπίτι είναι σφραγισμένο»

Η ανιψιά του θύματος δεν άφησε αναπάντητη την επιστολή. Με δικό της εξώδικο υπενθύμισε πως η έπαυλη του 68χρονου παραμένει σφραγισμένη κατόπιν εισαγγελικής εντολής και οποιαδήποτε ενέργεια εντός του χώρου θα πρέπει να εγκριθεί από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση.«Έζησε τον θείο του 30 χρόνια – δεν έχει καν προλάβει να πενθήσει»

Άτομο από το στενό περιβάλλον του ανιψιού περιγράφει στο Live News έναν άνθρωπο εξαντλημένο ψυχολογικά, που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και τη δημοσιότητα: «Το μόνο που τον νοιάζει είναι να βρεθεί η αλήθεια. Δεν έχει προλάβει να πενθήσει – εκείνος ζούσε τον θείο του για 30 χρόνια. Έχει δεχθεί πίεση, κουτσομπολιά, ακόμα και απειλές. Το τρισάγιο το ήθελε καιρό, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί για αυτό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ενώ ο «πόλεμος» των εξωδίκων συνεχίζεται, οι Αρχές εστιάζουν στο ενδεχόμενο ύπαρξης τρίτου συνεργού στη δολοφονία. Οι δύο 22χρονοι που έχουν ήδη συλληφθεί παραμένουν στο μικροσκόπιο, με νέα βίντεο ντοκουμέντα να καταγράφουν τη διαδρομή τους λίγες ώρες πριν το έγκλημα.

Σε ένα από αυτά, ο φερόμενος ως εκτελεστής φαίνεται να επιβιβάζεται σε ταξί μαζί με τον συνεργό του, ξεκινώντας τη διαδρομή προς τη Φοινικούντα. Το λευκό σκούτερ, με το οποίο φέρονται να διέφυγαν, δεν έχει ακόμη εντοπιστεί – ωστόσο, σύμφωνα με νέα στοιχεία, χρησιμοποιήθηκε εκ νέου δύο ημέρες μετά τη δολοφονία, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι προσπάθησαν να το εξαφανίσουν.