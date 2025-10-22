Όλο και περισσότερα είναι τα νέα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Ένα νέο βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας μετά το έγκλημα με διαφορετικά όμως ρούχα ενώ το «πακιστανικό» τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ..

Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, ούτε το «λευκό» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα οι μέχρι σήμερα δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Οι δύο 22χρονοι κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του που κράτησε πάνω από 16 ώρες συνέχισαν να επιρρίπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος μπήκε στο κάμπινγκ, απαντώντας παράλληλα σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας ενώ κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την τέλεση της δίκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι

Η δικαστική και αστυνομική έρευνα

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία έχει αναλάβει από την περασμένη εβδομάδα το κύριο στάδιο της ανάκρισης αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης, εξετάζει όπως μεταδίδει σε σχετικό της ρεπορτάζ η ΕΡΤ εξ αρχής όλα τα πρόσωπα που είχαν σχέση με τα δύο θύματα, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί.

Ήδη, λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα-«κλειδιά», τόσο πριν όσο και μετά τις απολογίες των δύο προσωρινά κρατουμένων.

Την ίδια στιγμή με τη δικαστική έρευνα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομική διερεύνηση από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. Στα χέρια των έμπειρων αξιωματικών βρίσκονται από τις αρχές της εβδομάδας οι άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά αριθμών. Η ανάλυσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 48 ώρες, προκειμένου να γίνουν ταυτοποιήσεις και να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα.

Όλα τα έως τώρα ευρήματα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά και το τελευταίο βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν από την Καλαμάτα, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον τρόπο με τον οποίο ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός έφτασε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και ποιος τον βοήθησε.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τα ΚΤΕΛ

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το «φως» της δημοσιότητας φαίνεται ο 22χρονος το απόγευμα της 6ης Οκτωβρίου (ώρα 18:48) να περπατά έξω από τον χώρο των ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Ο φερόμενος ως συνεργός όμως διακρίνεται πως φοράει διαφορετικά ρούχα απ’ ό,τι τη νύχτα του εγκλήματος.

Ο νεαρός φαίνεται αμέριμνος, στεγνός και καθόλου ταλαιπωρημένος, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Οι Αρχές θεωρούν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να διαπιστώσουν πώς έφτασε στα ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ποιος τον βοήθησε στη διαδρομή του από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Παράλληλα με την ανάλυση του «πακιστανικού» τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε, εκτιμάται πως τα δύο αυτά στοιχεία θα «ξεκλειδώσουν» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση και θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, με πιθανή την εμπλοκή και νέων προσώπων.