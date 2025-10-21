Νέα στοιχεία αναφορικά με το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα βλέπουν το «φως». Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έκδοση και άλλων ενταλμάτων για άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ δημοσιεύθηκε βίντεο από την πρώτη επίθεση που δέχτηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν κριθεί προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και κατά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε περίπου 16 ώρες έριχναν τις ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού φαίνεται πως δεν πείθουν τις Αρχές, οι οποίες δεν πιστεύουν το επιχείρημά του πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα ενώ η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου είναι αυτή που αναμένεται να ρίξει φως στον γρίφο της δολοφονίας του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη.

Τρία τα νέα εντάλματα

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 21/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός, το άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι αυτό που οργάνωσε τη διπλή δολοφονία και το τρίτο πρόσωπο φέρεται να είναι μία γυναίκα που ενδέχεται να μετέφερε τον 22χρονο φερόμενο συνεργό.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα σε βάρος του ιδιοκτήτη

Σε βίντεο-ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε το MEGA απεικονίζει την πρώτη απόπειρα που έκανε ο 22χρονος φερόμενος συνεργός σε βάρος του 68χρονου επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στα πλάνα διακρίνεται καθαρά ο 22χρονος να κυνηγά τον 68χρονο και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, με τον επιχειρηματία να προσπαθεί να τον απωθήσει χτυπώντας τον με μία άσπρη μπλούζα. Στη συνέχεια ο 22χρονος συνεχίζει να κυνηγά τον 68χρονο, ο οποίος τρέχει για να σωθεί.

Ο 68χρονος κατάφερε να γλιτώσει από την πρώτη απόπειρα, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα δολοφονήθηκε.