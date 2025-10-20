Μπορεί οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται, μέχρι στιγμής, για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα να προφυλακίστηκαν, αλλά η έρευνα από πλευράς Δικαιοσύνης και ΕΛ.ΑΣ. δεν έχει ακόμα τελειώσει.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ζήτημα χρόνου να ασκηθούν νέες διώξεις σε τουλάχιστον 2 με 4 άτομα, για τα οποία φαίνεται να προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής στο έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία. Οι καλά γνωρίζοντες σημειώνουν ότι βρισκόμαστε ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο της έρευνας, γι’ αυτό και η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση ζήτησε από τους δικηγόρους να υπογράψουν έγγραφο ότι δεν θα γίνει διαρροή στοιχείων της δικογραφίας.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών έχουν συλλέξει νέα στοιχεία αναφορικά με τον 22χρονο φερόμενο συνεργό, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το σκέλος της επιστροφής του στην Καλαμάτα. Το σενάριο ότι διένυσε περισσότερα από 60 χλμ. κολυμπώντας και περπατώντας, «μπάζει» από παντού και το υλικό από κάμερες ασφαλείας στο ΚΤΕΛ δείχνει έναν άνθρωπο που μόνο καταπονημένος από ένα τέτοιο ταξίδι δεν είναι.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο από το πολύ στενό συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μια γυναίκα, αλλά και το άτομο με το οποίο διατηρεί αδερφική -όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς- σχέση το συγκεκριμένο συγγενικό πρόσωπο. Για την ώρα, δεν υπάρχουν στοιχεία εμπλοκής τους στη δολοφονία ή τουλάχιστον αυτό διαρρέεται από τις Αρχές, όμως, πολλά μπορούν να αλλάξουν μετά από τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου επικοινωνιών.

Οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση-μυστήριο

Σε ό,τι αφορά τον 22χρονο φερόμενο συνεργό, οι Αρχές εκτιμούν ότι κρύβει αρκετά πράγματα απ’ αυτά που γνωρίζει, όπως για παράδειγμα το πού πέταξε τη θήκη της κιθάρας που μάλλον ήταν κρυμμένο το περίστροφο.