Πέπλο μυστηρίου συνεχίζει να καλύπτει το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, παρά τη σύλληψη την περασμένη εβδομάδα των δύο 22χρονων, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση. Σήμερα, Κυριακή, αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απολογίες των δύο συλληφθέντων, που κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Έχουν προηγηθεί οι πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος –ιδιοκτήτη του κάμπινγκ– και της νεαρής φίλης του, ενώ χθες κατέθεσε επιχειρηματίας από την Αττική, με τον οποίο η νεαρή φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα, αφού κατέθετε επί τέσσερις ώρες όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν αθόρυβα τις έρευνες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα μετά το φονικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας όμως αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της διαφυγής του.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

Στην υπόθεση αναφέρθηκε σήμερα σε τηλεοπτικές του δηλώσεις και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. Όπως είπε στο Mega, «το Ανθρωποκτονιών είχε στο κάδρο κάποια άτομα. Όταν πήγε και παραδόθηκε ο πρώτος νεαρός και μπήκαν στο παιχνίδι οι δικηγόροι, άλλαξαν λίγο τα πράγματα».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα αστυνομικό μυστήριο. «Εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα και θα το δείτε στη συνέχεια. Θα φανεί ακριβώς ποιο ήταν το κίνητρο και ποιος ήθελε να εκμεταλλευτεί πράγματα και καταστάσεις».

Ο ίδιος πρότεινε «να ακολουθήσουμε την πορεία της περιουσίας», ενώ σημείωσε πως «μετά τις δύο απόπειρες, ο 68χρονος πήγε και άλλαξε τη διαθήκη. Και αυτό είναι σημαντικό».