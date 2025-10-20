Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που είχε διάρκεια περίπου 16 ώρες, ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 19/10 και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/10, οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενος και φίλος του που παραδόθηκε αυτοβούλως– εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα.

Σύμφωνα δε με πληροφορίες ο ένας συνέχισε να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος τελικά πάτησε το μοιραίο εκείνο βράδυ τη σκανδάλη και σκότωσε αρχικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και στη συνέχεια τον επιστάτη.

«Η ανάκριση παραμένει ανοικτή»

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας όπως μεταδίδει η ΕΡΤ: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται».

«Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του» υπογράμμισε ο δικηγόρος.

«Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή·, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί» δήλωσε κλείνοντας.

Αναμένονται νέες καταθέσεις και εξετάσεις μαρτύρων

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες με στόχο να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται νέες καταθέσεις και εξετάσεις μαρτύρων τις επόμενες ημέρες.

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν»

Σύμφωνα με τις Αρχές, λείπουν ακόμη πολλά κομμάτια για να μπορέσει με βεβαιότητα η αστυνομία να καταλήξει στο ποιος εκτέλεσε τα δύο θύματα στο κάμπινγκ, ποιος είχε τον ρόλο του συνεργού και αν υπήρχε και κάποιος άλλος που έδωσε την εντολή.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε μόνος του την περασμένη Τρίτη ισχυρίστηκε ότι η κακοποίηση που είχε υποστεί από τον 68χρονο στο παρελθόν τον ώθησε να τον εκβιάσει επανειλημμένα για να του δώσει χρήματα. Υποστήριξε ότι πήγαν στη Φοινικούντα μαζί με τον Ελληνοβρετανό φίλο του που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει για να πάρουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ», φέρεται να του είπε ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής.

Ο 22χρονος καθ΄ ομολογίαν συνεργός της δολοφονίας, ισχυρίζεται ότι πήγαν στο κάμπινγκ για να εκβιάσουν κι όχι να σκοτώσουν, λέγοντας πως εκείνος δεν πάτησε τη σκανδάλη. Ο συγκατηγορούμενος του, φερόμενος εκτελεστής, τον διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Εγώ πήγα για τα λεφτά. Εκείνος άρχισε να πυροβολεί… Εγώ δεν ήμουν καν μπροστά».

Τα ευρήματα από τη σκηνή του εγκλήματος ωστόσο δεν επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δέχθηκε δύο σφαίρες, σε θώρακα και χαριστική βολή στο μέτωπο, ενώ ο επιστάτης τρεις πυροβολισμούς στην πλάτη. Πρόκειται για βολές που δεν φαίνεται να έπεσαν για εκφοβισμό.