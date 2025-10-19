Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της απολογίας των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Νωρίς το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η απολογία του 22χρονου φερόμενου ως εκτελεστή ενώπιων της ανακρίτριας με τον έτερο 22χρονο φερόμενο ως συνεργό του να περνά το κατώφλι του κτηρίου προκειμένου να απολογηθεί και ο ίδιος.

Σύμφωνα με τις αρχές λείπουν ακόμη πολλά κομμάτια για να μπορέσει με βεβαιότητα η αστυνομία να καταλήξει στο ποιος εκτέλεσε τα δύο θύματα στο κάμπινγκ, ποιος είχε τον ρόλο του συνεργού και αν υπήρχε και κάποιος άλλος που έδωσε την εντολή.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε μόνος του την περασμένη Τρίτη ισχυρίστηκε ότι η κακοποίηση που είχε υποστεί από τον 68χρονο στο παρελθόν τον ώθησε να τον εκβιάσει επανειλημμένα για να του δώσει χρήματα.

Και υποστήριξε ότι πήγαν στη Φοινικούντα μαζί με τον Ελληνοβρετανό φίλο του που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει για να πάρουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ», φέρεται να του είπε ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής.

Ο 22χρονος καθ΄ομολογίαν συνεργός της δολοφονίας, ισχυρίζεται ότι πήγαν στο κάμπινγκ για να εκβιάσουν κι όχι να σκοτώσουν, λέγοντας πως εκείνος δεν πάτησε την σκανδάλη. Ο συγκατηγορούμενος του, φερόμενος εκτελεστής, τον διαψεύδει κατηγορηματικά.

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Εγώ πήγα για τα λεφτά. Εκείνος άρχισε να πυροβολεί… Εγώ δεν ήμουν καν μπροστά».

Τα ευρήματα από τη σκηνή του εγκλήματος ωστόσο δεν επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους. Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δέχθηκε δύο σφαίρες, σε θώρακα και χαριστική βολή στο μέτωπο, ενώ ο επιστάτης τρεις πυροβολισμούς στην πλάτη. Πρόκειται για βολές που δεν φαίνεται να έπεσαν για εκφοβισμό.

Συνεχίζεται η έρευνα

Τα όσα ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι -σε κάθε περίπτωση- έχουν μπει στο «μικροσκόπιο» προκειμένου να ριχθεί άπλετο «φως» στην υπόθεση.

Στο «μικροσκόπιο» θα μπουν επίσης, οι απολογίες, οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες, τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Σημαντική εκτιμάται ότι είναι και η μαρτυρία της Γερμανίδας τουρίστριας η οποία μαζί με τον άνδρα της είχε καταλύσει με το τροχόσπιτο τους στο κάμπινγκ.

«Ήμουν στο τροχόσπιτο μας και άκουσα δύο πυροβολισμούς. Ήταν πολύ μακριά. Και μετά άλλους τέσσερις που ήταν πιο κοντά. Ο τελευταίος χτύπησε το τροχόσπιτο μας. Ούρλιαζα με το σύζυγο μου, ο οποίος έκλεισε τα φώτα και τα παράθυρα».

Η γυναίκα περιγράφει ένα σκηνικό τρόμου.

«Ήμουν τόσο ανήσυχη, ξάπλωσα στο έδαφος και δεν ήξερα εάν θα υπάρξει άλλη σφαίρα. Ένας φίλος του άνδρα μου, του έστειλε μήνυμα να μείνουμε στο τροχόσπιτο. Είδαμε τον Ντάνι, τον ανιψιό του Κώστα, του ιδιοκτήτη, έτρεξε προς το μέρος μας και ήταν πολύ αναστατωμένος. Αλλά μετά άκουσα ότι ο δολοφόνος έφυγε μαζί με την ομάδα του», πρόσθεσε.

Περιμένουν να «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα

Ήδη, το κατώφλι της ανακρίτριας με την ιδιότητα των μαρτύρων πέρασαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η φίλη του και ο εργοδότης του 22χρονου. Οι κλήσεις των μαρτύρων, αλλά και η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων θα συνεχιστούν από τις δικαστικές αρχές το επόμενο διάστημα.

Το MEGA αποκαλύπτει πως οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει και έχουν λάβει το «πράσινο φως» να ανοιχθούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, όχι μόνο την ημέρα της δολοφονίας αλλά σε διάστημα 2 μηνών. Αύριο αναμένεται να παραδοθούν όλα τα δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, οι Αρχές θεωρούν πρόσωπο «κλειδί» όλου αυτού του θρίλερ τον 22χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό που παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές.

Ο λόγος είναι καθώς θεωρούν πως δεν έχει πει την αλήθεια και πιθανόν να καλύπτει κάποιον.