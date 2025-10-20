Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν προφυλακιστεί προσωρινά με τη δικηγόρο του επιστάτη που έπεσε νεκρός μαζί με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ να τονίζει πως «δεν αποκλείεται να υπάρχει και δεύτερος ηθικός αυτουργός».

«Είναι μία υπόθεση που παρουσιάζει πολλά κενά. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και δεύτερος ηθικός αυτουργός», είπε χαρακτηριστικά το πρωί της Δευτέρας 20/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Κατερίνα Μαυροειδή, δικηγόρος του αδελφού του επιστάτη του κάμπινγκ.

Όπως εκτίμησε, το κίνητρο της δολοφονίας είναι οικονομικό και έχει να κάνει με τη διαθήκη του 68χρονου.

Στο «μικροσκόπιο» το βιντεοληπτικό υλικό

Την ίδια στιγμή, η ΕΛ.ΑΣ. δεν αποκλείει το σενάριο της συμμετοχής και άλλων ατόμων στη δολοφονία, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η εξέταση βιντεοληπτικού υλικού.

«Υπάρχει συμμετοχή και των δύο κατηγορούμενων. Μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο για την αστυνομία και να μην έχουμε κι εμείς απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Για ποιον λόγο αφαίρεσαν τη ζωή του ιδιοκτήτη και του επιστάτη; Ενώ μας έχει δοθεί στην απολογία του ενός κατηγορούμενου, καθώς ο άλλος αρνείται τη συμμετοχή του, ότι μπήκαν στο κάμπινγκ για να ζητήσουν χρήματα, ξαφνικά βλέπουμε μία διπλή δολοφονία που δεν εξηγεί κανένας από τους δύο κατηγορούμενους. Αυτόπτης μάρτυρας δεν αναφέρει ότι ζητήθηκαν χρήματα όταν έφτασε ο δράστης και εισήλθε στο κάμπινγκ», επεσήμανε επίσης μιλώντας στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών αναμένεται να μπουν οι απολογίες, οι καταθέσεις και οι μαρτυρίες, τα στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου αλλά και ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ.

Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο 22χρονοι

Σημειώνεται πως οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στις 5 Οκτωβρίου, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον 60χρονο επιστάτη κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου 22χρονου σήμερα τα ξημερώματα, που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάμπης Λυκούδης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε όλη την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης, ότι έχει συμμετοχή στην συνέργεια, αλλά όχι στην φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλο κατηγορούμενο και επιμένει στην θέση του».

Επίσης, είπε ότι «η ανάκριση παραμένει ανοικτή και η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».