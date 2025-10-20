Την ώρα που οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση των 22χρονων κρατούμενων και τα γεγονότα που προηγήθηκαν του φονικού.

Συγκεκριμένα, το Mega αποκάλυψε ένα αποκλειστικό βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει την πρώτη απόπειρα επίθεσης κατά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, στις 7 Σεπτεμβρίου, λίγες μόνο ημέρες πριν εκτελεστεί.

Όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό αέρα, ο φερόμενος ως συνεργός του φονικού –ένας εκ των δύο 22χρονων δραστών– επιτίθεται στον 68χρονο με σκοπό τη ληστεία.

Το βίντεο αποτυπώνει τον δράστη να κυνηγά τον ιδιοκτήτη, πυροβολώντας τον με αεροβόλο όπλο. Ο 68χρονος, σύμφωνα με την περιγραφή, μάχεται για τη ζωή του: «Είμαστε στις 7 Σεπτεμβρίου. Θα δούμε τον φερόμενο ως συνεργό να επιτίθεται στον άτυχο 68χρονο, σε αυτήν την περίπτωση προσπαθεί να τον ληστέψει.

Θα δούμε πως τον κυνηγά, τον πυροβολεί με ένα αεροβόλο όπλο. Ο άτυχος άνδρας προσπαθεί να τον χτυπήσει με μία μπλούζα, με ένα άσπρο ρούχο. Κατορθώνει να επιβιώσει, πλην όμως μερικές ημέρες αργότερα δολοφονείται από τα δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι ο συγκεκριμένος από αυτήν την ομάδα των δραστών», ανέφερε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ο 68χρονος προσπαθεί να ξεφύγει, βλέπουμε ότι πάει στην αρχή στο αυτοκίνητό του, τον ακολουθεί, γίνεται μία συμπλοκή, προσπαθεί να τον χτυπήσει, να τον διώξει με το ρούχο. Ο μαυροντυμένος 22χρονος προτάσσει το όπλο του, τον κυνηγάει, προσπαθεί πάλι ο άνθρωπος να κρυφτεί κάπου και να γλιτώσει, όμως βλέπουμε ότι συνέχεια τον ακολουθεί ο μαυροντυμένος, τον ξαναπλησιάζει, γίνεται αυτό για περίπου 1 λεπτό», πρόσθεσε.

Τελικά, ο 68χρονος κατάφερε να ξεφύγει από την πρώτη αυτή απόπειρα, ωστόσο δολοφονήθηκε μερικές ημέρες αργότερα από την ίδια ομάδα δραστών.