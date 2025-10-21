Συνεχίζεται η έρευνα για την εξιχνίαση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας, με τις Αρχές να συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του κύριου δράστη.

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο τον δείχνει, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ, να βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας. Το υλικό, που χρονολογείται το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, 40 λεπτά πριν την επιβίβασή του στο λεωφορείο για Αθήνα, τον καταγράφει αφύσικα ψύχραιμο.

Ο νεαρός περπατά με χαλαρό βήμα, κρατώντας στα χέρια του σάντουιτς και καφέ, σαν να μην είχε μεσολαβήσει κανένα τραγικό γεγονός.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό που βοήθησε τις Αρχές να τον ταυτοποιήσουν ήταν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο βάδισμά του. Ο νεαρός εμφανίζεται να περπατά κουτσαίνοντας ελαφρά.

Η υπάλληλος που τον εξυπηρέτησε στο κατάστημα κοντά στα ΚΤΕΛ περιέγραψε στο Mega την εικόνα του:

«Πέρασε γύρω στις 6 και μισή το απόγευμα και μου φάνηκε από την αρχή περίεργος, επειδή συνήθως δεν πληρώνουν έναν καφέ με πενηντάρικο. Γενικά όλη του η αύρα ήταν περίεργη. Μετά τον είδα στην τηλεόραση και έμοιαζε αρκετά. Κοιτούσε συνέχεια στο πάτωμα», είπε η μάρτυρας, η οποία τον είχε δει ξανά στο κατάστημα το Σάββατο το πρωί.

Οι εικόνες επιβεβαιώνουν ότι ο 22χρονος είχε αλλάξει ρούχα μετά το φονικό. Στο βίντεο από την Καλαμάτα φοράει ριγέ μπλουζάκι με γιακά και φαρδύ τζιν. Σε άλλο υλικό, μία ημέρα πριν, ως συνοδηγός στο σκούτερ του συνεργού του, φορούσε λευκή βερμούδα και μπουφάν μηχανής.

Ο ίδιος, στην απολογία του, παραδέχτηκε την αλλαγή ρούχων: «Κατέβηκα, έβγαλα τη βερμούδα και το μπουφάν […] τα έβαλα στη θήκη κιθάρας […] Από τη θήκη είχα βγάλει ένα παντελόνι τζιν και μία κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο τα οποία και φόρεσα».

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου για το πώς διέφυγε, δηλαδή ότι κολύμπησε για 7 ώρες και περπάτησε για άλλες 14 έως την Καλαμάτα, δεν έπεισαν ποτέ τους αστυνομικούς. Το βίντεο τον δείχνει να μην είναι καθόλου ταλαιπωρημένος, ενώ τα ρούχα του είναι καθαρά και στεγνά.

Αυτό ενισχύει το επικρατέστερο σενάριο ότι ο νεαρός έφτασε στην Καλαμάτα με αυτοκίνητο, ενώ η αναμονή του στα ΚΤΕΛ ήταν απλώς για να περάσει η ώρα μέχρι την αναχώρηση του λεωφορείου.