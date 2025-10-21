Σφίγγει ο κλοιός γύρω από πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα που έχει συνταράξει τη Μεσσηνία.

Από μέρα σε μέρα οι Αρχές αναμένεται να έχουν τα χέρια τους στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να φτάσουν στην άκρη του νήματος της μυστηριώδους υπόθεσης, καθώς θα γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία από το στίγμα των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων στο στυγερό έγκλημα.

Μόλις οι Αρχές θα έχουν στη διάθεση τους όλα τα στοιχεία που θα τους δείξουν το ακριβές δρομολόγιο που ακολούθησε ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης για τους εμπλεκόμενους.

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Αποκαλύψεις», πέραν των δύο φερόμενων ως δράστες, στη διπλή δολοφονία εμπλέκονται τουλάχιστον άλλα δύο άτομα, τα οποία προέρχονται από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού και συγκεκριμένα το πρώτο πρόσωπο που είδε τα δύο θύματα της επίθεσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες.

«Για 15 λεπτά δεν μπορούσε να βγάλει λέξη», λέει χαρακτηριστικά για τον ανιψιό του 68χρονου άνδρα. «Τον ρωτούσαμε τι συμβαίνει. Τον ρώτησα για τον επιστάτη, του λέω που είναι και δείχνει με την παλάμη του κάτω. Μετά από λίγο πάω σπίτι και παίρνω έναν φακό. Ανεβαίνω με το φακό και κοιτάξαμε μήπως είναι κάποιος εκεί. Είδα τον επιστάτη κάτω πεσμένο. Μέσα είδα τον 68χρονο στον γκισέ με αίματα. Έκλεισα το παράθυρο και πήρα την αστυνομία. Μου είπε ο ανιψιός “κάνε ό,τι θες δεν μπορώ, δεν μπορώ”».