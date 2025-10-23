Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, οι οποίες αφορούν τον εργοδότη των δύο κατηγορουμένων, ο οποίος φέρεται να είναι και φίλος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε ποτέ τον 68χρονο άνδρα που δολοφονήθηκε και ότι δεν τον εκτιμούσε, ενώ φέρεται να έχει μιλήσει υποτιμητικά για το θύμα.

Ο εργοδότης ήταν το πρώτο άτομο που ειδοποιήθηκε από τον ανιψιό μετά τη δολοφονία. Στην κατάθεσή του ανέφερε πως αναγνώρισε τον συνεπιβάτη της μοτοσικλέτας, χωρίς ωστόσο να το αποκαλύψει τότε στον ανιψιό, σύμφωνα με το mega.

Ωστόσο, μια νέα λεπτομέρεια προκαλεί ερωτήματα: αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε ποτέ συναντήσει ούτε μιλήσει με τον 68χρονο, στο κινητό του βρέθηκε αποθηκευμένος ο αριθμός τηλεφώνου του θύματος, με υποκοριστικό όνομα. Όπως ισχυρίστηκε, πάντως, ο ανιψιός του είχε δώσει τον αριθμό «σε περίπτωση που χρειαστεί να τον καλέσει αν συμβεί κάτι».