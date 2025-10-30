Από ένα στενό της Καλλιθέας μέχρι το κάμπινγκ της Φοινικούντας, αποκαλύπτεται βήμα προς βήμα το ταξίδι των δύο 22χρονων που κατηγορούνται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Από τη στιγμή που ο φερόμενος ως «εκτελεστής» βγήκε από το σπίτι του με δύο κράνη στο χέρι, μέχρι τη στιγμή που οι δύο νέοι έφτασαν έξω από το κάμπινγκ, κάθε λεπτό αποκαλύπτει τις κινήσεις τους, βήμα προς βήμα, μέχρι τη δολοφονία.

Το Live News παρουσιάζει όλη τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και να διαπράξουν το διπλό φονικό.

Στις δύο τα ξημερώματα ο φερόμενος ως εκτελεστής βγήκε από το σπίτι του στην Καλλιθέα, μέσα στο σκοτάδι. Ο 22χρονος, κρατώντας δύο κράνη στο χέρι, βγήκε στο δρόμο και, αφού πηγαινοερχόταν για λίγη ώρα και απέφυγε το βλέμμα περαστικών, κάλεσε στο τηλέφωνο κάποιον.

Ο «εκτελεστής» μπαίνει σε ταξί

Λίγο αργότερα, στις 2.06 το πρωί, ταξί σταματά ακριβώς μπροστά του. Ο 22χρονος κρατώντας τα κράνη μπαίνει στο πίσω κάθισμα όπου τον περιμένει ο αποκαλούμενος συνεργός.

«Βράδυ Σαββάτου, προς ξημερώματα Κυριακής, πήρα ένα ταξί από τον δρόμο και πήγα να πάρω τον φίλο μου από το σπίτι του στην Καλλιθέα. Το ταξί μας πήγε κάπου στο κέντρο, κοντά στην οδό Αδριανού και μας άφησε. Εκεί πήραμε το λευκό σκούτερ και ξεκινήσαμε για την Καλαμάτα», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως συνεργός.

Φτάνουν στο χωριό Αλλαγή Μεσσηνίας

Αφού ταξίδευαν όλο το βράδυ πάνω στο σκούτερ φτάνουν στις 8 παρά τέταρτο το πρωί στο χωριό Αλλαγή και μετά τις 8 συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους μέχρι την Καλαμάτα.

Στις 8.08 η πορεία τους καταγράφεται από κάμερα βενζινάδικου. Στις 08.35 πλησιάζουν το κέντρο της πόλης αναζητώντας ένα ξενοδοχείο να κοιμηθούν. «Αφού οδηγήσαμε περίπου 6-7 ώρες, φτάσαμε στην Καλαμάτα. Εκεί δεν είχαμε κανονίσει πού θα μείνουμε. Πήραμε τηλέφωνο και βρήκαμε δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, το κλείσαμε στο όνομα του φίλου μου και κοιμηθήκαμε μέχρι το μεσημέρι», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως συνεργός.

Κοιμούνται περίπου 6 ώρες. Είναι μεσημέρι πια όταν σηκώνονται, μαζεύουν τα πράγματά τους και επιβιβάζονται ξανά στη μηχανή.

Η στάση στο βενζινάδικο

Στις 14.37 το μεσημέρι σταματούν σε ένα βενζινάδικο για βενζίνη. Ο «συνεργός» μπαίνει μέσα με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, φορώντας και το κράνος του και ανοίγει το ψυγείο.

Παίρνει ενεργειακά ποτά και πηγαίνει στο ταμείο να πληρώσει με πολλά 50ρικα στο πορτοφόλι.

Φεύγουν και λίγα μέτρα παρακάτω στρίβουν σε ένα εικονοστάσι. Η ώρα είναι 14.48 μ.μ. Στο εικονοστάσι, σύμφωνα με το Live News, υπάρχει κάτι σαν κρύπτη, όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί το όπλο για να το κρύψουν.

Βγαίνουν από τον δρόμο τους προσεγγίζοντας μια ερημική τοποθεσία. Παραμονεύουν εκεί για τουλάχιστον 4 ώρες.

Ο «συνεργός» μιλά συνέχεια στο τηλέφωνο.

«Αυτός ο τύπος φώναζε κάποια στιγμή και λέει ‘’δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άλλος σου λέω’’», είπε μάρτυρας.

Έχει φτάσει πια απόγευμα όταν αποφασίζουν να φύγουν. Κάμερα τους πιάνει να βγαίνουν από τον χωματόδρομο στις 18.23. Μετά από 4 ώρες παραμονής στη μέση του πουθενά, οι 22χρονοι συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Φοινικούντα.

Κάμερες από την περιφερειακή της Μεσσήνης καταγράφουν την πορεία. Χωρίς στάσεις, περνούν μέσα από μικρά χωριά, τον Ριζόμυλο και το Πεταλίδι.

Στις 7 παρά πέντε, 1 ώρα και 20 λεπτά πριν τη διπλή δολοφονία, οι δράστες φτάνουν στη Νέα Κορώνη, όπως φαίνεται από το νέο βίντεο. Επόμενη στάση ο οικισμός Χωματερό. Οι στάσεις που έκαναν ήταν πολλές.

«Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ σταματήσαμε πάλι για 20 λεπτά γιατί μου είπε ότι τον είχαν καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο και ήθελε να μιλήσει», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Φτάνουν στη Φοινικούντα

Στις 19.52 μ.μ. φτάνουν στον Γκριζόκαμπο. Για 10 λεπτά δεν έκαναν καμία στάση.

Στις 8 και 2 λεπτά, οι δράστες βρίσκονται στην είσοδο της Φοινικούντας, εκεί όπου ο οδηγός της μηχανής έχει περιγράψει μια ακόμη στάση για να μιλήσει στο κινητό ο συνεπιβάτης του.

«Συνεχίσαμε και πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ πήγε πιο πέρα για να μιλήσει και έλειψε 2-3 λεπτά». Τελικά στις 20.14 το σκούτερ φτάνει στην είσοδο.

Ο «συνεργός» ξαναμιλά στο τηλέφωνο και ο δολοφόνος μπαίνει μέσα και εκτελεί εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον έμπιστο συνεργάτη του.