Οι έρευνες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά κάθε νέο στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα κίνητρα και στις κινήσεις των δραστών.

Η μαρτυρία-κλειδί που αλλάζει τα δεδομένα

Ιδιαίτερη σημασία για την προανάκριση έχει η κατάθεση μιας γυναίκας, που φέρεται να είδε και να άκουσε κρίσιμα γεγονότα λίγο πριν από τη δολοφονία. Η μάρτυρας, η οποία μίλησε στο Live News, περιέγραψε έναν έντονο καβγά μεταξύ δύο νεαρών ανδρών κοντά στο σημείο του εγκλήματος.

«Φώναξε δυνατά και είπε “δεν έχει καταλάβει ο άλλος τίποτα, σου λέω”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η γυναίκα, που κάλεσαν αμέσως οι αστυνομικές αρχές για κατάθεση, αποκάλυψε πως λίγη ώρα πριν ακούσει τη φράση, είδε έναν από τους άνδρες να μιλά επανειλημμένα στο τηλέφωνο.

«Τσακωνόντουσαν έντονα. Είδα ένα λευκό μηχανάκι, μεγάλο, και κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», συμπλήρωσε.

Η κατάθεσή της ενισχύεται από νέο βίντεο-ντοκουμέντο του Live News, όπου φαίνεται το λευκό σκούτερ των δραστών να βγαίνει από χωματόδρομο της περιοχής στις 18:23 το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το υλικό, οι δύο νεαροί είχαν σταματήσει στο σημείο για περισσότερες από τρεις ώρες — γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το αν περίμεναν οδηγίες ή κάποιον τρίτο.

Αν και οι ίδιοι υποστήριξαν πως έκαναν στάση για να πιουν ενεργειακά ποτά, το υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει πως τουλάχιστον ο ένας από αυτούς είχε στην κατοχή του μεγάλα χρηματικά ποσά, παρά τον ισχυρισμό ότι λήστεψαν το θύμα λόγω οικονομικής ανάγκης.

Μία νέα μαρτυρία για ύποπτο αυτοκίνητο

Την ίδια ώρα, νέα αποκάλυψη έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Μάρτυρας που διαμένει στην περιοχή κατέθεσε ότι μία ημέρα πριν από το φονικό, είδε ένα λευκό αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες να κινείται στο ίδιο απομονωμένο σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δράστες με το σκούτερ.

«Ήρθαν με μεγάλη ταχύτητα και πάτησαν απότομα φρένο. Μου έκανε εντύπωση γιατί κανείς δεν περνά από εκεί. Με ρώτησαν αν υπάρχουν σπίτια στην περιοχή. Τους είπα ότι υπάρχει μόνο ένα εδώ κοντά», ανέφερε η γυναίκα.

Η μαρτυρία της προκαλεί προβληματισμό, καθώς το αυτοκίνητο ακολούθησε την ίδια ακριβώς διαδρομή με τους δράστες, μέσα από χωματόδρομους και καλαμιές, μία ημέρα πριν από τη δολοφονία. Η ίδια θυμάται ότι στο όχημα επέβαιναν τρεις άνδρες, «νεαρής αλλά όχι παιδικής ηλικίας», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Το ενδεχόμενο τρίτου συνεργού

Η Αστυνομία πλέον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης τρίτου προσώπου, ίσως ενός συνεργού που συντόνιζε τις κινήσεις των δύο νεαρών. Ο φερόμενος ως εκτελεστής φέρεται να δήλωσε στην απολογία του ότι «δεν είδε ποτέ όπλο» και πως «πιθανότατα ο φίλος του το είχε παραλάβει από κάποιο σημείο όπου είχαν σταματήσει».

«Πιστεύω ότι ο φίλος μου είχε βοήθεια. Εκείνος είχε το GPS και μου έδινε οδηγίες. Εγώ απλώς οδηγούσα», φέρεται να είπε στους ανακριτές.