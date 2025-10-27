Νέες πληροφορίες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Την Πέμπτη που πέρασε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανιψιός του 68χρονου θύματος βρέθηκε στη Φοινικούντα και επισκέφθηκε μεσιτικά γραφεία για να ενημερωθεί για τις δυνατότητες πώλησης του σπιτιού που του είχε εκχωρήσει ο θείος του. Ο θείος, όσο ζούσε, είχε την επικαρπία του ακινήτου μαζί με τη μητέρα του ανιψιού, και πλέον, μετά τον θάνατό του, η επικαρπία ανήκει αποκλειστικά στη μητέρα του ανιψιού.

Ο ανιψιός, που φαίνεται να χρειάζεται άμεσα χρήματα, ζήτησε 150.000 ευρώ για το σπίτι, σύμφωνα με το mega, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο κάμπινγκ όπου διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία – μόλις 150-200 μέτρα από την είσοδο του καταλύματος, το οποίο κληρονόμησε ο ίδιος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο μοναδικός επιζών και αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πώλησης, αν και δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος για την ανάγκη άμεσων χρημάτων.

Παράλληλα, φαίνεται πως εξετάζεται το ενδεχόμενο οικονομικού εγκλήματος, καθώς όλοι οι συγγενείς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κινούνται με στόχο την περιουσία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κληρονομιά του θύματος φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Έμεναν δίπλα στον θείο τους παρά τις συγκρούσεις – Οι κόντρες στην οικογένεια του 68χρονου

Συγκρούσεις, καυγάδες αλλά και στρατηγικές κινήσεις που έκαναν όλοι μέσα στην οικογένεια προκειμένου να τα πηγαίνουν καλά με τον 68χρονο επιχειρηματία παρουσιάζει το Live News.

«Ό,τι έλεγε ο θείος μου ο Κώστας γινόταν. Ήταν απόλυτος και αυταρχικός και δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Αυτός κρατούσε το ταμείο και έκανε κουμάντα», είπε η ανιψιά του.

«Ο θείος μου ήταν αρκετά οξύθυμος και ειρωνικός και τσακωνόταν με πολλούς. Μαζί μου ήταν κομπλέ, επειδή πήγαινα με τα νερά του και ήξερα τις ιδιοτροπίες του», δήλωσε ο ανιψιός του.

Όλοι τον περιγράφουν ως δύστροπο και απόμακρο. Όλοι όμως πάσχιζαν να τα έχουν καλά μαζί του. Κάτι που δείχνει πως ο 68χρονος είχε τον απόλυτο έλεγχο μέσω των χρημάτων του, με τα όσα φέρεται να έχουν αποκαλύψει στις Αρχές να φανερώνουν ένα άκρως συγκρουσιακό σκηνικό.

«Να ξέρετε ότι θείος μου δεν είχε καθόλου καλές σχέσεις με τη μητέρα του ανιψιού του», προσθέτει η ανιψιά του.

Ακριβώς το ίδιο κάνει και η μητέρα του κληρονόμου, μιλώντας για την ανιψιά της. Υποστηρίζει ότι ο 68χρονος είχε θυμώσει με την ανιψιά του γιατί του ζητούσε συνεχώς χρήματα.

«Τρεις μέρες πριν από το φονικό ο 68χρονος με πήρε και μου είπε ότι άλλαξε την διαθήκη του. Στη δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά του και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία στον γιο μου και τον στενό του φίλο, τον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο, απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα».

Με τον ανιψιό του θύματος να προσθέτει:

«Ο θείος μου είχε τσακωθεί με την ανιψιά του και ξαδέλφη μου, η οποία ήξερε ότι ο θείος επρόκειτο να της γράψει ένα σπίτι, το οποίο είχε περάσει στη δική μου ιδιοκτησία, αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και το είχα δώσει στο θείο μου να το διαχειρίζεται. Ο θείος δεν ήθελε μετά να της το δώσει, γιατί τσακωθήκανε».

Και το πινγκ πονγκ για το ποιος έχει τσακωθεί με ποιον έχει και συνέχεια. Η ανιψιά του θύματος σε συνέντευξη που έδωσε την Παρασκευή αποκάλυψε πως υποπτεύεται συγγενή της και πως επειδή γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις φοβάται για τη ζωή της.

«Σίγουρα υπάρχει και τρίτο άτομο»

Η ανιψιά πάντως δεν είναι η μοναδική μέσα από την οικογένεια που πιστεύει πως εμπλέκεται συγγενικό πρόσωπο στη διπλή δολοφονία. Ένα άτομο από το στενό οικογενειακό κύκλο εξέφρασε τους ίδιους φόβους.

-Είστε πεπεισμένος δηλαδή ότι υπάρχει και τρίτο άτομο;

-Σίγουρα.

-Είναι από την οικογένειά σας;

-Εδώ που έχουμε φτάσει δεν αποκλείω τίποτε. Δεν μπορεί να είναι ένας ξένος, ένας τρίτος. Κάτι πρέπει να υπάρχει, κάτι.

Η ανιψιά ισχυρίζεται πως ο θείος της εμπιστευόταν μόνο εκείνη και πως μάλιστα φοβόταν τον ξάδελφό της.

«Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα τον θεωρούσε υπεύθυνο. Τον φοβόταν πολύ, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία».

Ο ανιψιός πάντως ενημέρωσε τις Αρχές πως στην πρώτη απόπειρα αρχές Σεπτεμβρίου ο θείος υποψιαζόταν τον 17χρονο εγγονό του.

«Όταν πριν από ένα μήνα περίπου κάποιος προσπάθησε να επιτεθεί στον θείο μου με όπλο, τότε ο ίδιος κατηγορούσε την ξαδέλφη μου για αυτό και έλεγε ότι ήταν ο 17χρονος γιος της, με κάποιους φίλους που κάνει παρέα, που έκαναν την επίθεση».

Οι Αρχές επιχειρούν να βρουν την άκρη του νήματος και μέσα από τις άρσεις απορρήτου να διαπιστώσουν αν τελικά εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση.