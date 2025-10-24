Στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας φαίνεται να προγραμματίστηκε με ακρίβεια: πλαστές πινακίδες, πολυάριθμες κάρτες SIM σε πακιστανικά τηλέφωνα, σχέδιο διαφυγής και ένα ασημί περίστροφο κρυμμένο σε θήκη κιθάρας.

Οι εκτιμήσεις για τα έξοδα της επιχείρησης και οι αντιφατικές οικονομικές καταστάσεις των δύο κατηγορουμένων εγείρουν ερωτήματα για πιθανή χρηματοδότηση από άλλο πρόσωπο και εξετάζεται αν υπήρχε ηθικός αυτουργός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές εντοπίζουν δείγματα καλά οργανωμένης εκτέλεσης και διαφυγής, γεγονός που οδηγεί σε απορίες για το πόσα χρήματα δαπανήθηκαν και ποιος -αν υπάρχει- τα χρηματοδότησε.

Σε καταστήματα όπου κατασκευάζονται πλαστές πινακίδες, το κόστος ξεκινάει από περίπου 100 ευρώ, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του mega «ένα όπλο μπορεί να βρεθεί με 500 έως 1.000 ευρώ». Επιπλέον, με 50–100 ευρώ είναι δυνατόν να αποκτηθούν έως και 10 κάρτες SIM.

Επισημαίνεται ότι όλα αυτά -πινακίδες, τηλέφωνα, όπλο, μεταφορές, διαμονές- συσσωρεύουν κόστος, γεγονός που εγείρει το εύλογο ερώτημα αν υπήρξε εξωτερική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, και οι δύο κατηγορούμενοι δηλώνουν πως βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, κάτι που εντείνει τις απορίες για το πώς συγκεντρώθηκαν τα ποσά που απαιτούνταν.

Ο φερόμενος συνεργός φέρεται να δήλωσε: «Ήμουν απεγνωσμένος, χωρίς λεφτά και χωρίς να έχω κάπου να μείνω. Τότε σκέφτηκα να τον απειλήσω ότι θα αποκαλύψω ότι βιάζει αγόρια.»

Μπαλάσκας: «Το περίστροφο δεν παθαίνει ποτέ εμπλοκή, αλλά κοστίζει»

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι στη διαφυγή χρησιμοποιήθηκαν ακριβές επιλογές: διαμονή σε ξενοδοχείο, αλλαγές ρούχων, μετακινήσεις με μηχανάκι, ακόμα και η προτίμηση σε ένα περίστροφο «ακριβό» επειδή, όπως αναφέρεται, δεν απορρίπτει κάλυκα και «δεν παθαίνει ποτέ εμπλοκή», όπως είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, έχουν μείνει τα τελευταία κομμάτια στο παζλ και τώρα εξετάζονται τα χρήματα που ξόδεψαν οι κατηγορούμενοι. «Ένας άνθρωπος που είναι φτωχός και πεινάει δεν πάει να κάνει σπα. Δεν πάει να κάνει σπα και να πάρει περίστροφο, που είναι ακριβό και ιδιαίτερο όπλο και δεν βρίσκεται στις πιάτσες που λέμε, καθώς δεν απορρίπτει κάλυκες και δεν παθαίνει εμπλοκή.»

«Υπάρχει άνθρωπος που έχει βοηθήσει τεχνικά και που πλήρωσε για όλο αυτό», ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Ερωτήματα για την ύπαρξη ηθικού αυτουργού ή χρηματοδότη

Επιπλέον, η αναλυτική καταγραφή των ταξιδιών εγείρει περισσότερα ερωτήματα: ο ένας εκ των φερόμενων δραστών ταξίδεψε στη Φοινικούντα τρεις φορές μέσα σε έναν μήνα. Στην πρώτη επίσκεψη -όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο συνεργός- ξεκίνησε μία μέρα πριν από την Αθήνα, και φαίνεται πως πλήρωσε περίπου 40–50 ευρώ για το πήγαινε-έλα και 24 ευρώ διόδια, διανυκτέρευσε σε ξενοδοχείο και ξόδεψε σε φαγητό.

Στη δεύτερη απόπειρα απέφυγε τα διόδια περνώντας από την παλιά εθνική αλλά πλήρωσε περισσότερα για τη διαδρομή και δεν διανυκτέρευσε. Στο τριήμερο συνολικά, λέγεται ότι ξόδεψε περίπου 250 ευρώ. Μαζί με το τρίτο ταξίδι, συνολικά -περιλαμβάνοντας όπλο και τηλέφωνα- το κόστος του ταξιδιού εκτιμάται γύρω στα 1.000 ευρώ, με την πιθανότητα αυτό το ποσό να είναι μεγαλύτερο.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ερωτήματα: πώς ένας νεαρός, άνεργος και χωρίς υποστήριξη από την οικογένειά του, κατάφερε να χρηματοδοτήσει επαναλαμβανόμενα ταξίδια και να προμηθευτεί όπλο; Έτσι, μπαίνει στο κάδρο το σενάριο να υπάρχει ηθικός αυτουργός ή χρηματοδότης πίσω από την πράξη.

Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για να διακριβώσουν αν πίσω από το σχεδιασμό της επίθεσης υπήρχε τρίτος χρηματοδότης