Φύλλο και φτερό κάνει η ΕΛ.ΑΣ. κάθε στοιχείο που λύσει το μυστήριο της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ «φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.

Οι Αρχές ελέγχουν τα τηλεφωνήματα που έκαναν οι δύο κατηγορούμενοι και δίνουν έμφαση στις ώρες των κλήσεων και τα άτομα με τα οποία επικοινώνησαν οι 22χρονοι.

«Η αστυνομία μαζεύει τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Βλέπει τις κάμερες, πώς έφυγαν αυτοί, τους ανθρώπους που συναντήθηκαν, εάν υπάρχουν άλλα άτομα – που σίγουρα υπάρχουν» επεσήμανε μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 24/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Κομβικής σημασίας είναι οι συχνές αλλαγές στη διαθήκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, κομβικής σημασίας φαίνονται πως είναι οι συχνές αλλαγές στη διαθήκη του 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Φαίνεται πως ο 68χρονος άλλαζε συχνά τη διαθήκη, γιατί υπήρχαν ζητήματα με κάποιους συγγενείς», επεσήμανε ο κ. Καλλιακμάνης.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη και στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ αυτών και συγγενικό άτομο του 68χρονου θύματος.

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος του θύματος της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τόνισε σε δηλώσεις της χθες στην ΕΡ πως έχει αναλάβει και την ανιψιά και ότι η εντολέας της «είναι βέβαιη ότι το στυγερό έγκλημα έγινε για οικονομικούς λόγους, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου προσώπου».

Όπως ανέφερε, η γυναίκα «είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις Αρχές ώστε να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες, που βρίσκονται πίσω από τα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί».

Η δικηγόρος επεσήμανε πως «ο 68χρονος ήταν δοτικός άνθρωπος, με αγαθοεργίες και πράξεις προσφοράς τόσο προς συγγενείς όσο και προς ξένους».

Παραδέχθηκε ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που «όταν υπάρχουν μεγάλες περιουσίες υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των συγγενών και σκέφτονται τι θα μπορούσε να προκύψει αν το πρόσωπο αυτό έφευγε από τη ζωή» ενώ παράλληλα επεσήμανε πως ο 68χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε αρκετές διαθήκες και «τον ενδιέφερε να τακτοποιήσει τους συγγενείς του, τους οποίους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ», σημειώνοντας πως «οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν καλές και δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προστριβές».