Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Όπως αποκαλύπτεται, ο 68χρονος άνδρας που βρέθηκε νεκρός είχε εκφράσει ρητά την επιθυμία του να αποτεφρωθεί μετά τον θάνατό του, κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου 2024, περίπου έναν χρόνο πριν από τη δολοφονία, ο 68χρονος είχε επισκεφθεί μαζί με τον ανιψιό του συμβολαιογράφο και υπέγραψε έγγραφο στο οποίο ανέφερε πως, όταν πεθάνει, επιθυμεί να γίνει καύση της σορού του, και η τέφρα να παραδοθεί στον ανιψιό του.

Η αποτέφρωση πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου, ωστόσο, δώδεκα ημέρες μετά, η τέφρα του 68χρονου παραμένει ακόμη στο γραφείο τελετών, καθώς ο ανιψιός δεν έχει πάει να την παραλάβει, σύμφωνα με το mega.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του γραφείου, υπήρξαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με τον ανιψιό, χωρίς αποτέλεσμα.

Αντί του ανιψιού, ο γαμπρός της οικογένειας πήγε να παραλάβει την τέφρα, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, όμως το γραφείο τελετών αρνήθηκε, εξηγώντας ότι, βάσει της συμβολαιογραφικής πράξης, μόνο ο ανιψιός μπορεί να την παραλάβει. «Είπε πως θέλει η τέφρα να τοποθετηθεί στο σπίτι του, δίπλα σε εικονίσματα. Η ανιψιά έβαλε τον πατέρα της να την πάρει για να γίνει τρισάγιο, αλλά δεν μπορούσαμε να την παραδώσουμε», ανέφερε ο υπεύθυνος του γραφείου τελετών.

Η δικηγόρος της ανιψιάς δήλωσε πως η οικογένεια δεν γνώριζε την ύπαρξη της συγκεκριμένης επιθυμίας: «Ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και κανείς δεν φανταζόταν ότι θα επέλεγε αποτέφρωση αντί για ορθόδοξη ταφή».