Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές κάθε στοιχείο που θα δώσει απαντήσεις για το θρίλερ στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας. Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι κινήσεις των δύο 22χρονων που κατηγορούνται και τα όσα έκαναν πριν τη δολοφονία του ιδιοκτήτη και της επιχείρησης και του επιστάτη αλλά και οι στιγμές που ακολούθησαν.

Από μέρα σε μέρα αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ενώ στο κάδρο εκτός των δύο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί βρίσκονται και άλλα άτομα.

Στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε την Τετάρτη 22/10 ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης επισημαίνοντας πως κατά την άποψή του θα εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα. Αυτοί είπαν πως τα είχαν στη θήκη της κιθάρας. Υπάρχει μία απόκλιση μίας ώρας και είκοσι λεπτών από τη στιγμή που εθεάθησαν στον κόμβο μέχρι και την ώρα της δολοφονίας. Έχουν πάει σε κάποιο σπίτι, έχουν κρυφτεί κάπου; Ή περίμεναν να τους δώσει κάποιος το σήμα για να τους πει κάποιος ‘’τώρα ελάτε’’», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA οι δύο δράστες αμέσως μετά τη δολοφονία χώρισαν στο σημείο όπου βρίσκεται κοντά στο σπίτι του ανιψιού του 68χρονου θύματος.

Βίντεο δείχνει τον 22χρονο φερόμενο συνεργό με καφέ και σάντουιτς στο χέρι μετά το φονικό

Σε βίντεο – ντοκουμέντο που είδε το «φως» της δημοσιότητας φαίνεται ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ, να βρίσκεται κοντά στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας.

Το υλικό, που χρονολογείται το πρωί της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου, 40 λεπτά πριν την επιβίβασή του στο λεωφορείο για Αθήνα, τον καταγράφει αφύσικα ψύχραιμο.