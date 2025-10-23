Στην τελική ευθεία της εξιχνίασης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα βρίσκονται οι Αρχές. Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί προσωρινά οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ ενώ στο κάδρο των ερευνών φαίνεται να μπαίνει συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 23/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ αυτών και συγγενικό άτομο του 68χρονου θύματος ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται»

Η ανιψιά του 68χρονου θύματος δια της δικηγόρου της τόνισε πως θέλει να λάμψει η αλήθεια και να φανερωθούν οι δράστες του στυγερού εγκλήματος.

«Θέλει τη δικαίωσή του. Δεν πιστεύει ότι δύο 22χρονα παιδιά ξεκίνησαν ξαφνικά από την Αθήνα για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα σε ένα πρόσωπο που έχαιρε της εκτίμησης όλης της περιοχής» επεσήμανε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται. Μπορεί και πάνω από δύο άτομα. Κάποιοι είναι μέσα από το συγγενικό περιβάλλον, ενώ θεωρεί (σ.σ.: η ανιψιά) ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ίσως συνεργοί θα έλεγα».

Όπως δήλωσε η δικηγόρος, η περιουσία του 68χρονου εκτιμάται πως ξεπερνούσε τα 30 εκατ. ευρώ. «Όταν σκεφτόταν να πουλήσει το κάμπινγκ, ήθελε μόνο γι’ αυτό να το πουλήσει στα 13 εκατ. Υπήρχε ενδιαφέρον στα 8 εκατ. ευρώ, δεν ήθελε να το προχωρήσει, γιατί θεωρούσε ότι ήταν χαμηλότερης αξίας σε σχέση με αυτό που προσδοκούσε», είπε.