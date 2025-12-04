Στο φιλικό, συγγενικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία στρέφονται οι έρευνες, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι οι απαγωγείς του ήταν γνωστοί του θύματος.

Οι δράστες απήγαγαν τον 47χρονο με τη μέθοδο «Tiger», δηλαδή τον κρατούσαν παρά τη θέλησή του μέσα σε όχημα και μετακινούνταν διαρκώς, ώστε να αποσπάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα στο λιγότερο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις» ο 47χρονος για να γλιτώσει προσποιήθηκε ότι λιποθύμησε και πράγματι λειτούργησε το κόλπο του, καθώς οι απαγωγείς τον απελευθέρωσαν σε ερημικό σημείο.

Από εκεί ξυπόλητος πήγε σε ένα καφενείο και ζήτησε βοήθεια, ενώ κατέθεσε στην αστυνομία πως το βράδυ της Τρίτης (2/12/2025) τέσσερα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και full–face κουκούλες τον προσέγγισαν την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του. Με απειλή βίας τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημά τους και τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή.

Εκεί, όπως ανέφερε, οι δράστες τον πίεσαν να αποκαλύψει πληροφορίες για χρηματικό ποσό περίπου 180.000 ευρώ, το οποίο κρατά στην πατρική οικία του στα Σεπόλια.

Οι αστυνομικοί λοιπόν, φέρεται να πιστεύουν πως οι απαγωγείς γνωρίζουν τον 47χρονο και ότι δεν ήταν τυχαίο χτύπημα.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη διαδρομή του αυτοκινήτου, όπου τον επιβίβασαν, ενώ έρευνες στο σπίτι του έδειξαν ότι οι απαγωγείς χρησιμοποίησαν χλωρίνη για να καλύψουν τα ίχνη τους.