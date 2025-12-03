Σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ληστείας σε βάρος 47χρονου κτηνίατρου ερευνούν οι αρχές, μετά την καταγγελία του θύματος το βράδυ της Τρίτης (2/12/2025).

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, το ίδιο βράδυ στην Κυπαρισσία τέσσερα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά και full–face κουκούλες τον προσέγγισαν την ώρα που έμπαινε στο σπίτι του. Με απειλή βίας τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημά τους και τον μετέφεραν σε ερημική παραλιακή περιοχή.

Εκεί, όπως ανέφερε, οι δράστες τον πίεσαν να αποκαλύψει πληροφορίες για χρηματικό ποσό περίπου 180.000 ευρώ, το οποίο κρατά στην πατρική οικία του στα Σεπόλια.

Πώς τον παράτησαν στην ερημιά χωρίς τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Δύο από τους δράστες πήραν τα κλειδιά του και μετέβησαν στο σπίτι του στην Κυπαρισσία, ενώ ο 47χρονος παρέμεινε στο σημείο υπό επιτήρηση από τους άλλους δύο. Αργότερα επέστρεψαν, αυτή τη φορά οδηγώντας και το αυτοκίνητο του θύματος, ενώ είχαν αφαιρέσει από την κατοικία του το ποσό των 25.000 ευρώ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στη συνέχεια τον επιβίβασαν ξανά στο όχημα και τον μετέφεραν σε αγροτική περιοχή στον Βασιλικό του Δήμου Οιχαλίας, όπου τον εγκατέλειψαν, παίρνοντας μαζί τους τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Ο 47χρονος περπάτησε μέχρι ένα καφενείο της περιοχής και από εκεί επικοινώνησε με τις αρχές, περιγράφοντας όσα είχαν προηγηθεί.