Οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλήματος Καλαμάτας για την εξιχνίαση της πρωτοφανούς απαγωγής του 47χρονου κτηνιάτρου στην Κυπαρισσία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Οι Αρχές εξετάζουν δύο οχήματα που καταγράφηκαν να κινούνται στην περιοχή της Κυπαρισσίας πριν από την απαγωγή, τα οποία φαίνεται να έφεραν πλαστές πινακίδες.

Η αστυνομία προχωρά στη συλλογή και επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού από την επιχείρηση του 47χρονου, από σημεία γύρω από την οικία του, καθώς και από τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι και το Βασιλικό Οιχαλίας, όπου τελικά εγκατέλειψαν το θύμα.

Νέα στοιχεία της αστυνομίας καταδεικνύουν τον ιδιαίτερα επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο φέρονται να ενήργησαν οι δράστες. Φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ακόμη και χλωρίνη μέσα στο σπίτι του 47χρονου με σκοπό να εξαφανίσουν ενδεχόμενα ίχνη και να δυσκολέψουν έτσι το έργο των ερευνητικών Αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Αρχές εξετάζουν και πρόσωπα από το ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του 47χρονου, για να εντοπιστούν τυχόν οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που ίσως έχουν σχέση με την απαγωγή.

Παράλληλα, λαμβάνονται συνεχώς νέες καταθέσεις από το θύμα, ενώ αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.