Η αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα βιώνει μια περίοδο ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, που δεν περιορίζονται σε λόγια αλλά εφαρμόζονται στην πράξη, με στόχο να ενισχυθεί η αξιοπιστία των θεσμών. «Η Δικαιοσύνη είναι θεμέλιο για την πρόοδο της κοινωνίας», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι καθυστερήσεις στις αποφάσεις προκαλούν οικονομικό κόστος και περιορίζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αργοπορία στην απονομή δικαιοσύνης, με περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις καθυστερούν για χρόνια, υπονομεύει όχι μόνο την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς αλλά και την ίδια την κοινωνική ευημερία. «Κανένα κράτος δεν μπορεί να ευημερεί με ένα σύστημα που δεν παρέχει γρήγορη και δίκαιη απονομή δικαίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αναδιάρθρωση του δικαστικού συστήματος και η επιτάχυνση των διαδικασιών εμφανίζονται έτσι ως βασικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των ελληνικών θεσμών, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη.

«Αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πραγματικότητα με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε», είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «απεγκλωβίσαμε το σύστημα από την αδράνεια, και διαμορφώσαμε ένα λειτουργικό σύστημα που θα αποδίδει έργο ανάλογο με αυτό που παράγεται στην Ευρώπη».

Πρόσθεσε ότι ο νέος δικαστικός χάρτης είναι μια μεταρρύθμιση που οραματίστηκε πρώτος ο Ελευθέριος Βενιζέλος και κάποιοι έλεγαν ότι «αυτά στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν γιατί τάχα η δικαιοσύνη είχε δυσανεξία σε αλλαγές».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η κοινωνία αγκάλιασε αυτές τις αλλαγές με θέρμη στην πλειοψηφία της, αφού όμως προηγήθηκε ένας εξαντλητικός διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες και κάμφθηκαν οι όποιες αντιστάσεις αλλά επίσης έγιναν και οι απαραίτητες προσαρμογές.

Τόνισε ότι σήμερα η ενοποίηση Ειρηνοδικείων – Πρωτοδικείων προσέθεσε 1.000 δικαστές σε θέσεις που υπήρχαν ανάγκες και πλέον 113 δικαστήρια στην Επικράτεια αναδιαρθρώθηκαν, διαχωρίστηκαν τμήματα σε ποινικό και αστικό, δημιουργήθηκαν 4 νέες περιφερειακές έδρες στην Αθήνα και, όπως είπε, στο Περιστέρι, όπου βρέθηκε πρόσφατα με την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, εκδικάζονται 12πλάσιες υποθέσεις αφού τρία πρώην Ειρηνοδικεία απορροφήθηκαν εκεί.

Είπε ακόμη ότι αξιοποιείται από τη δικαιοσύνη η τεχνολογία και η ΑΙ παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία σε επίλυση υποθέσεων, υπό τον όρο ότι η ΑΙ θα υπηρετεί τον άνθρωπο χωρίς να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση.

Είπε ότι «εντάξαμε το νέο δικαστικό κτήριο στον Πειραιά στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα το εγκαινιάσουμε το φθινόπωρο του 26», ενώ υπογράμμισε ότι γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα και ποιότητα απονομής δικαιοσύνης.

«Σημαίνει ενθάρρυνση επιχειρήσεων, σημαίνει ασφάλεια δικαίου, περισσότερες θέσεις εργασίας» είπε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι μια χώρα με αργή δικαιοσύνη είναι χώρα με αργή οικονομία.

Συνεχάρη το υπουργείο για την αλλαγή του Κληρονομικού Δικαίου μετά από 80 χρόνια, είπε ότι είναι σημαντική η αναβάθμιση της εθνικής σχολής δικαστών, ενώ τόνισε ότι η αρνησιδικία πλήττει τους ευάλωτους.

Είπε, καταλήγοντας, ότι οι φωνές που ακούγονται περισσότερο είναι αυτές που επιχειρούν να αποδομήσουν ό,τι καλό γίνεται από την κυβέρνηση και δεν μπορούν να αναγνωρίσουν οτιδήποτε καλό γίνεται στη χώρα.

Υπερισχύουν συνθήματα που με ευκολία διακινούν δήθεν αδιέξοδα και οργή και το ψέμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί, απλώνεται γρηγορότερα από την αλήθεια ότι τα πράγματα βελτιώνονται, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κλείνοντας την ομιλία του τόνισε ότι «η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της ίδιας της δημοκρατίας».