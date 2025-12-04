Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από το ΑΤ Νέας Φιλαδέλφειας μετά από καταγγελία για τη δράση μυστηριώδους άνδρα που στοχοποιεί και αρπάζει αδέσποτες γάτες στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου. Οι κινήσεις του αγνώστου, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους, καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.

Πιο αναλυτικά, σε ντοκουμέντα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, φαίνεται ο δράστης να δρα σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη.

Την 17η Νοεμβρίου, ο άνδρας παρακολουθούσε για πέντε ώρες ένα ξύλινο σπιτάκι που είχαν τοποθετήσει οι κάτοικοι για τα αδέσποτα και στο οποίο είχε βρει καταφύγιο μια γάτα.

Λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, ο κουκουλοφόρος πλησιάζει το σημείο. Στο αριστερό του χέρι κρατάει ένα κλουβί μεταφοράς και στο άλλο μια λευκή γάτα, την οποία έχει αρπάξει από το σβέρκο. Στη συνέχεια, ρίχνει με δύναμη το τρομαγμένο γατάκι στο έδαφος, το εγκαταλείπει και τρέπεται σε φυγή.

Η γυναίκα που έκανε την καταγγελία στις αρχές δήλωσε ότι το τετράποδο ήταν εμφανώς κακοποιημένο.

«Κατόπιν ελέγχου του καταγραφικού διαπιστώσαμε πως αυτός ο άνδρας εγκατέλειψε το ζωάκι χρώματος λευκό-γκρί, με εμφανές στρες καθώς φωνάζει σπαρακτικά στα χέρια του. Σε άλλο βίντεο μάλιστα φαίνεται να εξέρχεται από το γατόσπιτο σε σύγχυση, φέρνοντας γύρους από τον εαυτό του σαν να είναι ζαλισμένο και προχωράει κουτσαίνωντας.»

Δεύτερη επίθεση και εξαφανίσεις

Δέκα ημέρες αργότερα, στις 28 Νοεμβρίου, ο άνδρας επέστρεψε στο ίδιο σημείο, παρά την καταρρακτώδη βροχή, δείχνοντας αποφασισμένος να αρπάξει τη γάτα που έβρισκε εκεί καταφύγιο. Κρατώντας μια τσάντα πλάτης, επιχείρησε με γρήγορες κινήσεις να εγκλωβίσει το ζώο, όμως εκείνο αντέδρασε, τινάχτηκε στον αέρα και διέφυγε.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι βαθιά αναστατωμένοι, καθώς έχουν εξαφανιστεί άλλες τέσσερις γάτες και γατάκια από τα γύρω στενά. Όπως αναφέρουν, το γεγονός ότι ο δράστης επιτέθηκε σε έναν χώρο μπροστά σε κάμερα και δίπλα σε φροντιστήριο, υποδηλώνει ότι είναι ένα άτομο που δε διστάζει σε τίποτα και είναι ικανός «να κάνει κακό ακόμη και σε άνθρωπο».