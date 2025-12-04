Ένας άνδρας που έστειλε εκατοντάδες υβριστικά μηνύματα σε έναν Εβραίο βουλευτή, μεταξύ των οποίων και προτροπές «να σκοτώσουν Εβραίους», καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ εβδομάδων, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με τη βρετανική εισαγγελία (CPS), ο Κέβιν Σμιθ, 61 ετών, έστειλε περίπου 300 γραπτά και τρία ηχητικά μηνύματα στο γραφείο του βουλευτή των Εργατικών Άλεξ Σόμπελ, ο οποίος είπε ότι φοβήθηκε για την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Σμιθ δήλωσε ένοχος τον περασμένο μήνα για αποστολή προσβλητικών μηνυμάτων. Διατάχθηκε επίσης να διακόψει κάθε επαφή με τον Σόμπελ για πέντε χρόνια.

«Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης δεν καλύπτει την αποστολή υβριστικών και απειλητικών μηνυμάτων», είπε η εισαγγελέας Κλερ ΜακΝτόναλντ, σημειώνοντας ότι ήταν «απλώς απαράδεκτες» οι αντισημιτικές ύβρεις που απευθύνονταν στον Σόμπελ και το προσωπικό του γραφείου του.

Ο αριθμός των αντισημιτικών ενεργειών που καταγγέλθηκαν πέρυσι σε όλη τη Βρετανία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Η επίθεση σε μια συναγωγή της βόρειας Αγγλίας, τον Οκτώβριο, προκάλεσε έντονη ανησυχία στις τοπικές εβραϊκές κοινότητες για την ασφάλειά τους.