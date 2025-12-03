Η Μόσχα προσπάθησε να μετατρέψει το περιστατικό των πληγμάτων σε δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα σε διεθνή κρίση, στρέφοντας ευθέως την προσοχή στην Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, ιδίως σε περιοχή μόλις 28 και 35 μιλίων από τις τουρκικές ακτές (κοντά στα τουρκικά χωρικά ύδατα), συνιστούν «άμεση επίθεση στην κυριαρχία της Τουρκικής Δημοκρατίας», και όχι απλώς μία ενέργεια κατά της Ρωσίας.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε την ενέργεια «σκανδαλώδη», προσθέτοντας ότι «καταδεικνύει για μία ακόμη φορά την ουσία του Κιέβου».

Το περιστατικό ήρθε να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη θάλασσα, καθώς ουκρανικά drones έπληξαν δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, τα KAIROS και VIRAT, την περασμένη Παρασκευή το βράδυ.

Το χρονικό των επιθέσεων και η ανάληψη ευθύνης

Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα. Όπως έγινε γνωστό, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με μη επανδρωμένα ναυτικά σκάφη με την κωδική ονομασία «Sea Baby», τα οποία διαθέτουν εμβέλεια 1.500 χιλιομέτρων και μπορούν να μεταφέρουν έως και δύο τόνους εκρηκτικών. Οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών δημοσίευσαν μάλιστα βίντεο της επιχείρησης, επιβεβαιώνοντας τη χρήση των drones.

Σχετικά με τα πλοία:

Το δεξαμενόπλοιο Kairos (με σημαία Γκάμπιας, το οποίο μετέφερε πετρέλαιο Ural από το Νοβοροσίσκ προς την Ινδία) υπέστη ανάφλεξη, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Το Virat δέχθηκε αρχικά αναφορά επίθεσης και στη συνέχεια υπέστη νέο πλήγμα από θαλάσσιο drone το πρωί του Σαββάτου, με ζημιά στην πλευρά του, χωρίς να εκδηλωθεί φωτιά.

Η ανησυχία της Άγκυρας και η παράλληλη κλιμάκωση

Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε έντονη ανησυχία για τα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι η στόχευση των δεξαμενόπλοιων αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον. Η Άγκυρα διατήρησε ότι βρίσκεται σε επαφή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αποτρέψει τη διάχυση της σύγκρουσης στη Μαύρη Θάλασσα και τη ζημία στα οικονομικά της συμφέροντα.

Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, υποστήριξε ότι πίσω από τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα κρύβονται οι ίδιες δυνάμεις που παρεμποδίζουν τις διαδικασίες συμφιλίωσης, με στόχο την κλιμάκωση στην περιοχή.

Η ένταση δεν περιορίστηκε στη θάλασσα. Παράλληλα, το λιμάνι Νοβοροσίσκ της Ρωσίας υπέστη πλήγμα από θαλάσσιο drone, με αποτέλεσμα ο τερματικός σταθμός πετρελαίου να αναστείλει τη λειτουργία του, προκαλώντας βραχυπρόθεσμες διακοπές στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας.

Στην Ουκρανία, η κλιμάκωση συνεχίστηκε με το Κίεβο να γίνεται στόχος ρωσικών πυραύλων και drones για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις ημέρες. Οι επιθέσεις στην πρωτεύουσα είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις νεκρούς και 37 τραυματίες.