Η Παρτίζαν υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου για τη 14η αγωνιστική της Euroleague και όλοι οι οπαδοί της πήγαν στο γήπεδο με φωτογραφίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση της ομάδας απαγόρευσε κάτι τέτοιο.

Είναι το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Βελιγραδίου μετά την παραίτηση του θρυλικού προπονητή, τον οποίο οι οπαδοί λατρεύουν. Αυτό δεν μπορεί να ειπωθεί και για τη διοίκηση της Παρτίζαν που προσπάθησε να απαγορεύσει την είσοδο σε οπαδούς που είχαν φωτογραφίες του αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι φίλοι της σερβικής ομάδας μπήκαν κανονικά στο γήπεδο έχοντας ο καθένας και μια φωτογραφία του Ομπράντοβιτς, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα απίθανο σκηνικό στις εξέδρες, όπου κάποιοι έβαλαν και τα κλάματα, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο τη λατρεία τους για τον σπουδαιότερο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.