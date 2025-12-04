Στο πρώτο παιχνίδι της μετά Ομπράντοβιτς εποχής, η Παρτίζαν νίκησε με 92-85 τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία μετράει 5 συνεχόμενες ήττες πλέον στη Euroleague, παρά τις αποδοκιμασίες των οπαδών για διοίκηση και παίκτες.

Η ομάδα του Βελιγραδίου αγωνίστηκε μέσα σε μια περίεργη ατμόσφαιρα, η οποία φάνηκε να την επηρεάζει σε όλο το πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο ήταν πίσω στο σκορ.

Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 16-22 και το ημίχρονο με τη Μπάγερν στο +7 (36-43), στην τρίτη περίοδο όμως η Παρτίζαν ανέβασε τον ρυθμό της, πήγε από το -7 στο +6 (64-58) και στο τελευταίο δεκάλεπτο ανέβασε τη διαφορά.

Οι γηπεδούχοι ήταν στο +14 (76-62) στο 34′, οι Γερμανοί όμως έκαναν αντεπίθεση και πλησίασαν στο -2 (79-77) με τρίποντο του Ντινγουίντι. Ως εκεί όμως… Η Παρτίζαν αντέδρασε σωστά και ξέφυγε ξανά, παίρνοντας τη νίκη με 92-85.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 36-43, 64-58, 92-85