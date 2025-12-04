Ένας ιατροδικαστής προειδοποίησε ότι η πίεση για selfies και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συμβάλλει σε θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, μετά την ακρόαση υπόθεσης όπου δύο έφηβοι έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση που προκλήθηκε από συμμαθητή τους, ενώ τους μετέφερε με το αυτοκίνητο από το σχολείο.

Η Ματίλντα Σεκόμπ, 16 ετών, και ο 17χρονος Χάρι Πέρσελ σκοτώθηκαν, όταν το Ford Fiesta στο οποίο ήταν επιβάτες συγκρούστηκε με ένα αντίθετης κατεύθυνσης Fiat με ταχύτητα 103 χλμ./ώρα, ενώ οδηγός ήταν ο φίλος τους Έντουαρντ Σπένσερ.

Ένας ακόμα έφηβος, ο Φρανκ Γουόρμαλντ, 16 ετών, επίσης έχασε τη ζωή του στο φρικτό δυστύχημα, που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2023, μόλις έξι εβδομάδες αφότου ο Σπένσερ είχε πάρει το δίπλωμά του.

Μετά την ομολογία ενοχής του Σπένσερ, που ήταν 17 ετών την εποχή του δυστυχήματος, για τρεις κατηγορίες πρόκλησης θανάτου από αμελή οδήγηση, οι εισαγγελείς στο Δικαστήριο Warwick Crown ανέφεραν ότι ο νεαρός είχε ιστορικό «επίδειξης ικανοτήτων» πίσω από το τιμόνι.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι είχε ιστορικό κακής οδήγησης από τη στιγμή που έλαβε το δίπλωμά του, όπως τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις και βίντεο στα social media. Ένα από αυτά έδειχνε τον Σπένσερ να προσπερνά ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο με ταχύτητα πάνω από 80 χλμ./ώρα λίγες εβδομάδες πριν από τη σύγκρουση. Άλλο βίντεο τον έδειχνε να καυχιέται ότι θα έκανε όπισθεν τόσο γρήγορα, που «θα προκαλούσε σύγκρουση».

Ο γιος αγροτικής οικογένειας καταδικάστηκε σε δύο χρόνια κράτησης σε ίδρυμα νεαρών παραβατών, ενώ του επιβλήθηκε οκταετής απαγόρευση οδήγησης και υποχρέωση εκτεταμένου τεστ οδήγησης, όταν αιτηθεί ξανά δίπλωμα.

Μετά τη διαπίστωση ότι η Ματίλντα, γνωστή ως «Τίλι» και ο Χάρι πέθαναν λόγω τροχαίου δυστυχήματος, η αναπληρώτρια ιατροδικαστής Λίντα Λι δήλωσε την Τετάρτη ότι θα εκδώσει έκθεση Πρόληψης Μελλοντικών Θανάτων σχετικά με την υπόθεση.

Η κυρία Λι ανέφερε στο δικαστήριο του Κόβεντρι ότι μπορεί να απευθυνθεί στην κυβέρνηση και σε ασφαλιστικές εταιρείες για να επισημάνει ζητήματα που προκύπτουν από την τραγωδία. Ωστόσο, ο δικηγόρος, Πάτρικ Μαγκουάιρ, που εκπροσωπούσε την οικογένεια του Χάρι, ζήτησε να εξεταστεί η πιθανότητα επικοινωνίας με εταιρείες social media, επικαλούμενος τα βίντεο που δείχνουν την επικίνδυνη οδήγηση του Σπένσερ.

Ο κ. Μαγκουάιρ ανέφερε ότι αντίστοιχο υλικό από άλλους οδηγούς υπάρχει online και πρότεινε ότι οι εταιρείες social media μπορεί να έχουν «υποχρέωση να αφαιρέσουν αυτό το υλικό», καθώς «υποσυνείδητα επικυρώνει και ενθαρρύνει άλλους να αντιγράψουν αυτή την οδήγηση».

Η κυρία Λι δήλωσε ότι οι ιατροδικαστικές έρευνες για θανάτους από τροχαία που είχε χειριστεί παλαιότερα «συνήθως αφορούσαν αγώνες ταχύτητας», αλλά πλέον φαίνεται να πρόκειται για «ανόητα πράγματα, όπως το να βγάζουν selfies». Πρόσθεσε: «Είναι επίδειξη. Τα βίντεο παίρνουν likes και σχόλια, που ενισχύουν την ανάγκη».

Στη δίκη του Απριλίου, ακούστηκε ότι μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη θανατηφόρα σύγκρουση, η Τίλι είχε στείλει μήνυμα στον Σπένσερ εκφράζοντας ανησυχίες για τον τρόπο οδήγησής του και ο κατηγορούμενος είχε απαντήσει: «Mην με υποτιμάς».

Κατά την κατάθεσή της στην έρευνα της υπόθεσης, η 53χρονη Τζουλιέτ Σεκόμπ, μητέρα της Τίλι, περιέγραψε πώς ανακάλυψε μηνύματα για προηγούμενη επικίνδυνη οδήγηση που είχε στείλει η κόρη της στον Σπένσερ μέσω του Snapchat, ενώ έψαχνε φωτογραφίες για την κηδεία της.

Η κυρία Σεκόμπ ανέφερε: «Η Τίλι τα έβαζε με τον Έντουαρντ. Έγραψε: “Μπορεί να ανατραπεί το αυτοκίνητο και θα σε σκοτώσω, αν δεν πεθάνουμε εμείς πρώτοι“».

Ο σύζυγός της, Τζέιμς, 55 ετών και μέλος κοινοτικού συμβουλίου, πρόσθεσε ότι είχε δει μήνυμα που έστειλε η Τίλι σε φίλο της λίγο πριν από το δυστύχημα, λέγοντας: «Δεν θα αργήσει για μένα με την οδήγηση του Έντουαρντ». Ο κ. Σεκόμπ δήλωσε στον ιατροδικαστή ότι η κόρη του ήταν «πολύ αποφασισμένη».

Πρόσθεσε: «Πίστευε ότι μπορούσε να τα αντιμετωπίσει μόνη της αντί να έρθει σε εμένα και πιθανώς σκεφτόταν ότι, αν ήξερα, θα έπρεπε να επιστρέψει αμέσως στο σχολικό λεωφορείο. Ξέρουμε από τα στοιχεία ότι η συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτη. Δεν πιστεύω ότι σκοτώθηκε από έλλειψη εμπειρίας, σκοτώθηκε από εμφανή ανοησία».

Ο Σπένσερ και τα τρία θύματά του ήταν μαθητές στο Chipping Campden School, ένα σχολείο με εξαιρετική αξιολόγηση που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 600 χρόνια.

Μετά την καταδίκη του Σπένσερ τον Απρίλιο, η οδηγός του δεύτερου οχήματος, που ταξίδευε με τα δύο παιδιά της, περιέγραψε πώς τους ζήτησε να κλείσουν τα μάτια τους όταν συνειδητοποίησε ότι το ανεξέλεγκτο Ford Fiesta θα συγκρουόταν με το Fiat. Η γυναίκα, η οποία δεν μπορεί να κατονομαστεί, δήλωσε στην Daily Mail: «Το μόνο που μπορούσα να κάνω, επειδή ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι τα παιδιά μου θα πεθάνουν, ήταν να τους πω να κλείσουν τα μάτια».