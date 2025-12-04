Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο του Εφετείου Αθηνών «λόγω της προβλεπόμενης έντονης κακοκαιρίας στο λεκανοπέδιο Αττικής αύριο το πρωί, 5 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, όλες οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών θα αρχίσουν αντί για τις 9.00 π.μ. στις 10.00 π.μ.».

Αλλαγή στο ωράριο του Πρωτοδικείου ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΔΣΑ αναφέρει:

«Μετά από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών αύριο Παρασκευή 5/12/25 οι συνεδριάσεις των Δικαστηρίων (πολιτικές, ποινικές) θα ξεκινήσουν στις 10 π.μ. λόγω της κακοκαιρίας Byron. Ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων θα υπάρξει νεότερη απόφαση από τη Διοίκηση του Δικαστηρίου. Αναμένεται και η σχετική ανακοίνωση του Δικαστηρίου».