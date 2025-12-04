Ο Κιρ Στάρμερ δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του όταν είδε να κάθεται δίπλα του το μοντέλο και ηθοποιός Κλόντια Σίφερ κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο Κάστρο του Γουίνδσορ. Η βασιλική βρετανική οικογένεια διοργάνωσε δείπνο προκειμένου να καλωσορίσει την πρώτη επίσημη επίσκεψη της Γερμανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από 27 χρόνια. Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ και η σύζυγός του, Ελκε Μπουντεμπερ, ήταν οι επίτιμοι καλεσμένοι στο δείπνο 152 ατόμων.

Το δείπνο με τους αξιωματούχους και διπλωμάτες πλαισίωναν και πολλές διασημότητες όπως η Κλόντια Σίφερ και ο σύζυγός της, σκηνοθέτης Sir Matthew Vaughn, ο εικονογράφος του “Gruffalo” Axel Scheffler, η κριτής του ριάλιτι “Strictly Come Dancing” Motsi Mabuse και ο Γερμανός ποδοσφαιριστής Thomas Hitzlsperger.

Όπως σχολιάζει η Daily Mail σε σχετικό βίντεό της, κατά τη διάρκεια του δείπνου υπήρξε μία «κωμική σκηνή» ανάμεσα στον Βρετανό πρωθυπουργό και την Κλόντια Σίφερ. Η 55χρονη Σίφερ που φέρει και τον τίτλο της Lady Vaughn, από τον σύζυγό της Sir Matthew Vaughn, ήταν από τους τελευταίους καλεσμένους που έφτασαν στη μεγάλη τραπεζαρία. Φορούσε μάλιστα ένα λαμπερό και μεγαλοπρεπές μαύρο φόρεμα, κλέβοντας εμφανώς τις εντυπώσεις. Όταν η Γερμανίδα καλλονή πλησίαζε στο τραπέζι για να καθίσει στη θέση της, ο Κιρ Στάρμερ αντιλήφθηκε πως η θέση της ήταν ακριβώς δίπλα του. Φούσκωσε τα μάγουλά του, σήκωσε τα φρύδια του και άφησε ένα πλατύ χαμόγελο, ενδεικτικό της έκπληξης και χαράς που ένιωσε, κάτι που απαθανατίστηκε και στο σχετικό βίντεο.

Το συμβάν προκάλεσε γέλια στους δημοσιογράφους και φωτογράφους του γερμανικού Τύπου που κάλυπταν το δείπνο στο κάστρο, καθώς φαινόταν ότι ο πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τη διάταξη των θέσεων. Μάλιστα, ο Στάρμερ έριξε και ένα βλέμμα με νόημα σε κάποιον που καθόταν απέναντι, δείχνοντας ακόμα πιο αισθητά το αναπάντεχο της στιγμής αλλά και την ευχαρίστησή του. Λίγο πιο μετά, η Κλόντια Σίφερ και ο Κιρ Στάρμερ τσούγκρισαν τα ποτήρια τους.