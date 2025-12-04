Ο Άρης αποφάσισε να… μην παίξει άμυνα κόντρα στην Κλουζ και τελικά ηττήθηκε με 88-98 εντός έδρας για την 9η αγωνιστική του Eurocup.

Οι «κίτρινοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 8-0 στο 2′, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν στη συνέχεια και μετά το 21-12 κατάφεραν να μειώσουν σε 21-17, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς παρέμενε μπροστά και στο 14′ ήταν στο +9 (33-24), οι Ρουμάνοι όμως κατάφεραν ξανά να μειώσουν και να πλησιάσουν στο -1 (39-38), για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 41-38.

Οι Θεσσαλονικείς διατηρούσαν το προβάδισμα και στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου, η Κλουζ όμως κατάφερε να δώσει στο παιχνίδι τον ρυθμό που ήθελε και προσπέρασε με 58-54 στο 28′, μπαίνοντας από το +2 (60-58) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, ο Άρης… σταμάτησε να παίζει άμυνα και οι Ρουμάνοι σκόραραν εύκολα, με αποτέλεσμα όχι απλά να παραμένουν μπροστά αλλά να ανοίγουν και τη διαφορά, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 98-88.

Άρης (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 15 (2), Τζόουνς 11 (1), Νουά 20 (2), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης , Μποχωρίδης 2, Καζαμίας, Ίνοκ 3 , Χαρέλ 1, Άντζουσιτς 20 (4), Κουλμπόκα 12 (2).

Κλουζ (Μιχάι Σίλβασαν): Μόλιναρ 18, Σίζερ 6, Κουλβιέτις 3 (1), Άλτιτ, Μίλετιτς 12, Ράσελ 16 (2), Γούντμπερι 9 (1), Τέιλορ 7 (1), Κρικ 27 (1).