Συγκλονίζει η μαρτυρία του επιβάτη που έσωσε 25 ανθρώπους όταν ο οδηγός του λεωφορείου έπαθε ανακοπή και το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Ο 56χρονος οδηγός υπέστη έμφραγμα την ώρα που οδηγούσε το λεωφορείο που μετέφερε 25 εργαζόμενους της ΔΕΗ.

Ένας από αυτούς ενστικτωδώς έπιασε το τιμόνι και κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα, σώζοντας δεκάδες συναδέλφους του.

«Είναι ένα τραγικό γεγονός. Ξεκίνησε ένας άνθρωπος σήμερα να πάει στη δουλειά του και δυστυχώς έχασε τη ζωή του πάνω στο τιμόνι. Το ζήτημα είναι ότι είχε κι άλλες 25 ψυχές μέσα στο λεωφορείο κι ευτυχώς υπήρξε ένας συνάδελφος αρκετά ψύχραιμος και ικανός να σταματήσει το λεωφορείο την ώρα που ο συνάδελφος πάθαινε την ανακοπή και το λεωφορείο δεν ”ντεραπάρισε”. Πήγαινε αριστερά και δεξιά στον δρόμο αλλά δεν ‘’ντεραπάρισε’’», είπε συνάδελφός του.

Η δράση του νεαρού επιβάτη ήταν σωτήρια για 25 επιβάτες. Πετάχτηκε από τη θέση του και κατάφερε να σταματήσει το λεωφορείο, όταν αυτό άρχισε να χτυπά πάνω στις προστατευτικές μπάρες. Ήταν όλοι σε πανικό βλέποντας τον οδηγό να βρίσκεται στο τιμόνι χωρίς τις αισθήσεις του.

«Ο οδηγός έπαθε έμφραγμα, ένας νεαρός άρπαξε το τιμόνι και σωθήκαμε. Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε», είπε επιβάτιδα.

Στο Live news μίλησε ο άνθρωπος που έπιασε το τιμόνι και έσωσε τους επιβάτες.

«Εκεί που πηγαίναμε κάποια στιγμή ακούσαμε ένα κρακ. Χτύπησε το λεωφορείο στο κιγκλίδωμα και φώναξαν μπροστά όσοι κάθονταν εκεί ότι έπεσε ο οδηγός και σηκώθηκα και πήγα στο τιμόνι. Έπιασα το τιμόνι και το σταμάτησα. Δεν πέσαμε κάπου. Το σταμάτησα σε μία ανηφορίτσα. Κάπως έτσι. Έχει έναν κόμβο στρογγυλό εκεί και σταμάτησα εκεί».

«Έπαθε ανακοπή, ναι. Δυστυχώς συγχωρέθηκε. Έπεσε στα πλάγια από το κάθισμα. Έπεσα και μία φορά μέχρι να φτάσω το τιμόνι γιατί χτυπούσε το λεωφορείο δεξιά και αριστερά. Ήμουν στη μέση του λεωφορείου. Ήμασταν 22 άτομα νομίζω, κάπου εκεί. 22 με 25. Δεν θυμάμαι καλά».

«Είχε κάνει πρόσφατα εξετάσεις»

Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 7 το πρωί στον δρόμο που ενώνει την Πτολεμαΐδα με την Κοζάνη.

Όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, όμως ο 56χρονος οδηγός, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφερε, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου είπε πως ο οδηγός είχε κάνει πρόσφατα καρδιολογικές εξετάσεις και ήταν καλά.

«Οδηγούσε σχεδόν 30 χρόνια. Ήταν από τους πλέον έμπειρους οδηγούς που πάντα ήταν με το χαμόγελο στα χείλη. Ένας καλοκάγαθος γίγαντας που αγαπούσε τη δουλειά του και τον τόπο του. Παλιός υπάλληλος έμπειρος, 10 χρόνια τουλάχιστον. Οδηγούσε 30 χρόνια. Το καλύτερο παιδί που είχα στην εργασία», είπε ο ιδιοκτήτης.

«Ένας νέος άνθρωπος, ένας ακόμη συνάδελφος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος. Είναι τραγικό αυτό. Μετέφερε προσωπικό της ΔΕΗ από την Πτολεμαΐδα προς την ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου», είπε συνάδελφός του.

Αυτό το δρομολόγιο το έκανε σχεδόν καθημερινά. Ξεκινούσε από τις 6 το πρωί για να μεταφέρει με ασφάλεια τους εργαζόμενους στις δουλειές τους.

«Ήταν εξωτερικός οδηγός. Πολύ χαμογελαστός άνθρωπος. Και με τα παιδιά έπαιζε όταν κάναμε εκδρομή. Τον εκτιμούσαμε και τον παίρναμε κάθε φορά που οργανώναμε εμείς εκδρομή. Τώρα θα πηγαίναμε στα Τρίκαλα. Καθημερινά στους δρόμους ήταν. Τον έβλεπα τον άνθρωπο», προσθέτει φίλος του.

Ο πατέρας του οδηγού είχε πεθάνει και εκείνος πάνω στο τιμόνι

Τραγικό παιχνίδι της μοίρας το γεγονός ότι και ο πατέρας του οδηγού είχε πεθάνει πάνω στο τιμόνι. Φίλος του οδηγού εξηγεί στο Live News πώς σκοτώθηκε ο πατέρας του.

«Είχε γίνει το ίδιο και στον πατέρα του. Με τον ίδιο τρόπο. Πάνω στο τιμόνι είχε πεθάνει και αυτός. Δηλαδή έπαθε ανακοπή και έφυγε από τον δρόμο. Μόνος του ήταν τότε. Εκείνος ήταν οδηγός και οδηγούσε με επαγγελματικό δικό του, της επιχείρησης. Γύριζε από Καστοριά αν θυμάμαι καλά γιατί πέρασαν και χρόνια και έφυγε εκεί στον δρόμο. Τον βρήκαν και μετά έδειξε ότι είχε πεθάνει από ανακοπή και αυτός πάνω στο τιμόνι. Η ειρωνεία και η τύχη δηλαδή πώς τα φέρνει. Έχω την κόρη του και με πήρε το πρωί εκείνη την ώρα τηλέφωνο που το έμαθε και μου λέει ”κύριε πέθανε ο πατέρας μου”. Ήξερε βέβαια ότι τον ξέρω. ”Πέθανε ο μπαμπάς” και το έμαθα εκείνη την ώρα. Βέβαια συγκινήθηκα κάπως. Ήρεμο γίγαντα τον λέγαμε. Πάντα ήταν δυνατό παιδί. Ένα θηρίο ο οποίος ποτέ δεν μάλωνε. Ήταν ήρεμος, γελούσε».