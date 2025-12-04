Σε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατάσχοντας λαθραίο καπνό για ναργιλέ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, σε έλεγχο στο Τελωνείο Κήπων, σε φορτηγό προερχόμενο από την Τουρκία, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είχε σπάσει η σφραγίδα του οχήματος.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, βρέθηκαν σε χαρτοκιβώτια 963 συσκευασίες μείγματος αρωματικού καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 963 kg, ο οποίος δεν αναγραφόταν στα παραστατικά.

Τόσο ο καπνός, όσο και το φορτηγό κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.