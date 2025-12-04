Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Ελλάδα, με νέα καταιγίδα να εκδηλώνεται στην Αττική και το 112 να στέλνει μηνύματα σε πολλές περιοχές.
Συγκεκριμένα, έστειλε μήνυμα σε Κεντρική Μακεδόνια Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες
Τα μηνύματα του 112 συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις και προειδοποιούν τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα.
Το μήνυμα στη Θεσσαλονίκη:
Για Εύβοια:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…
Για Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στις Περιφερειακές Ενότητες #Μαγνησίας #Λάρισας και #Σποράδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l…
Το 112 για Κρήτη:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Κρήτης και Π.Ε. #Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…
Για Κεντρική Μακεδόνια:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια #Κεντρικής_Μακεδονίας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN…
Για Χίο:
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025
🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ στις Περιφερειακές Ενότητες #Χίου #Σάμου #Ικαρίας και #Δωδεκανήσων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️…