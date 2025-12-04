Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Ελλάδα, με νέα καταιγίδα να εκδηλώνεται στην Αττική και το 112 να στέλνει μηνύματα σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, έστειλε μήνυμα σε Κεντρική Μακεδόνια Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες

Τα μηνύματα του 112 συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις και προειδοποιούν τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το μήνυμα στη Θεσσαλονίκη:

Για Εύβοια:

Για Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες:

Το 112 για Κρήτη:

Για Κεντρική Μακεδόνια:

Για Χίο: