Η κακοκαιρία «Byron» σφυροκοπά την Ελλάδα, με νέα καταιγίδα να εκδηλώνεται στην Αττική και το 112 να στέλνει μηνύματα σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, έστειλε μήνυμα σε Κεντρική Μακεδόνια Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες

Τα μηνύματα του 112 συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις και προειδοποιούν τους κατοίκους για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το μήνυμα στη Θεσσαλονίκη:

Για Εύβοια:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Για Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στις Περιφερειακές Ενότητες #Μαγνησίας #Λάρισας και #Σποράδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Το 112 για Κρήτη:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Κρήτης και Π.Ε. #Κυκλάδων. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Για Κεντρική Μακεδόνια:

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο στην Περιφέρεια #Κεντρικής_Μακεδονίας. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Για Χίο: